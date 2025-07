Fonseca 'fura' o top 50 momentâneo e mantém 100% em estreias nos Slams

João Fonseca 'furou' pela primeira vez a barreira do top 50 da ATP, mesmo que a princípio provisoriamente, e segue sem saber o que é derrota em estreia de Grand Slam.

O que aconteceu

O brasileiro de 18 anos saltou para a 47ª posição do Live Ranking com a vitória na primeira rodada de Wimbledon. João derrotou o tenista local Jacob Fearnley em 3 sets diretos, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6(5) em 2h de partida.

O resultado fez Fonseca subir sete posições, mas ele ainda pode pegar o elevador tanto para cima quanto para baixo. O carioca entrou no torneio como o número 54 do mundo, seu melhor ranking da carreira, e pode avançar mais colocações ou ser ultrapassado, dependendo de sua campanha e do rendimento dos demais tenistas do entorno na sequência do torneio.

O próximo ranking oficial só sai na segunda-feira, 14 de julho, após a disputa de Wimbledon, e o Live Ranking mostra a mobilidade dos tenistas durante competições em andamento.

O tenista brasileiro não tem pontos a defender, então tudo que avançar será lucro. Com a vitória na estreia ele já garantiu no mínimo 50 pontos a mais no ranking. Fearnley, derrotado, perderá 40 pontos e será ultrapassado pelo próprio Fonseca.

A nova sensação do tênis manteve seu 100% de aproveitamento nas estreias em Grand Slams. Disputando a elite do circuito pelo primeiro ano, João Fonseca saiu vitorioso no primeiro jogo que fez tanto no Australian Open, em janeiro, quanto em Roland Garros, em maio, e agora na capital inglesa. O próximo será o US Open, em agosto.

Ele venceu as três partidas em questão sem perder sets. Em todas, enfrentou um adversário mais bem ranqueado do que ele, sendo a primeira vítima, Andrey Rublev, um integrante do top 10.

Fonseca avançou em seu palco preferido e ainda pregou um novo mantra: "acreditar, trabalhar e sonhar". Ele virou o mais jovem a vencer em Wimbledon desde o atual bicampeão Alcaraz, em 2021.

Significa muito [1ª vitória em Wimbledon]. É muito especial, meu Grand Slam favorito desde a infância. É um prazer, peço desculpa vencer contra um britânico, obrigado pelo apoio aqui, por respeitarem o tênis. Estive trabalhando muito [desde o ano passado] e jogando um bom tênis. Acho que a chave [para o sucesso] é acreditar, trabalhar e sonhar. É um sonho sendo realizado, muito feliz por ter essa oportunidade.

João Fonseca, na entrevista à beira da quadra

Penso apenas jogo por jogo. Não penso tanto no ranking. Claro que tenho o objetivo de ser cabeça de chave no Australian Open, mas tenho que pensar na próxima partida, não no ranking Fonseca

Fonseca em estreia de Grand Slams