Fluminense ou Palmeiras? Alicia e Milly analisam quem tem mais chances

Representantes brasileiros nas quartas de final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Fluminense podem sonhar em fazer uma semifinal brasileira? Quem tem mais chance de avançar? Alicia Klein e Milly Lacombe responderam essas questões no UOL News.

Tanto Palmeiras quanto Fluminense voltam a entrar em campo pela competição na próxima sexta (4). Os tricolores encaram o Al-Hilal (SAU), às 16h (de Brasília), enquanto os alviverdes enfrentam o Chelsea (ING), às 22h (de Brasília).

Alicia: Palmeiras sofre com lesões; físico é perigo para o Flu

Tenho dificuldade em dizer que o Palmeiras é favorito contra o Chelsea, não só pelo poderio financeiro do Chelsea e todo o investimento que o time inglês já fez, [...] [mas porque] o Palmeiras tem três desfalques muito importantes na defesa: Murilo lesionado, fora do campeonato, e Gustavo Gómez e Piquerez suspensos por segundo cartão amarelo.

O Fluminense tem chance de vencer o Al-Hilal porque fez uma partida muito boa contra a Inter de Milão, mas vai precisar muito de vigor físico porque o Al-Hilal é muito letal no contra-ataque.

Alicia Klein

Milly: Palmeiras é favorito; Fluminense não é

A dimensão do sonho foi alargada na competição. Podemos, sim, sonhar com uma semifinal Palmeiras x Fluminense - é uma possibilidade real. Acho que o Al-Hilal é favorito contra o Fluminense, que teve dificuldade contra times chamados médios na competição e não teve contra os grandes. O Palmeiras, para mim, é favorito contra o Chelsea.

Milly Lacombe

