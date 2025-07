Fluminense irá enfrentar paredão que brilhou contra Real Madrid e City

Nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense irá enfrentar o Al-Hilal, que eliminou o Manchester City nesta segunda-feira e empatou com o Real Madrid na fase de grupos. Até o momento,um destaque da equipe saudita na competição é o goleiro Bono, que teve grandes atuações diante dos gigantes europeus.

Para avançar às semifinais do torneio, o Tricolor Carioca terá que superar o paredão do Al-Hilal. Durante as quatro partidas do Mundial, Bono acumulou 23 defesas. Dentre estas, 15 aconteceram em finalizações dentro da área. Os dados são do Sofascore.

O marroquino tem uma porcentagem de 85% das bolas defendidas na competição e não foi vazado em duas oportunidades. Até a fase atual do torneio, o marroquino enfrentou o Real Madrid, Salzburg, Pachuca e Manchester City. Contra os espanhóis, Bono inclusive defendeu um pênalti cobrado por Valverde, nos acréscimos da segunda etapa.

Contratado em 2023 pelo Al-Hilal, o arqueiro é um dos grandes responsáveis pelo desempenho da equipe no Mundial. Conforme as notas do Sofascore, o atleta foi o melhor em campo nos confrontos contra City e Real Madrid e tem uma avaliação média de 8,18 no campeonato.

? Bono é o goleiro com maior Nota e mais defesas na Copa do Mundo de Clubes 2025! ??? ?? 4 jogos

? 4 gols sofridos

? 23 defesas (!)

? 15 defesas em finalizações na área (!)

? 85% bolas defendidas (!)

?? 56% acerto na bola longa (37/66!)

? 1/1 pênaltis defendidos (!)

? 2... pic.twitter.com/pDrZkPzsCP ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 1, 2025

Antes de se transferir ao time saudita, Bono também foi destaque na Copa do Mundo de 2022, quando foi um dos protagonistas da campanha histórica do Marrocos, que chegou às semifinais do torneio.

O duelo entre Fluminense e Al-Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, será nesta sexta-feira. O palco da partida será o Camping World Stadium, em Orlando, às 16h (de Brasília).