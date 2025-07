Flu escancara crise da Inter de Milão com recados a vilão que nem jogou

Do UOL, em Charlotte (EUA)

A queda para o Fluminense nas oitavas de final do Mundial de Clubes escancarou a crise da Inter de Milão, que mesmo assim foi vice-campeã da última Liga dos Campeões.

O que aconteceu

A equipe já não vivia seus melhores dias após a goleada por 5 a 0 na final da Champions para o PSG, e o revés para o Flu piorou ainda mais o ambiente. Lautaro Martínez, um dos líderes do elenco, e até o presidente do clube deram declarações pesadas após a derrota por 2 a 0 no estádio Bank of America, em Charlotte (EUA).

Lautaro convidou os jogadores insatisfeitos no time a se retirarem: "Eu quero brigar pelos principais títulos. Quem quiser permanecer na Internazionale, muito bem, vamos lutar. Mas quem não quiser ficar, pode ir embora. Precisamos de jogadores que queiram estar aqui. Estamos vestindo uma camisa importante. Precisamos de uma mentalidade de alto nível ou, por favor, vá embora".

Beppe Marotta, presidente da equipe, também deu uma entrevista após o jogo, apoiou o discurso de Lautaro e ainda apontou o nome de um vilão: o meio-campista Hakan Çalhanoglu, que não jogou o Mundial.

Imagino que ele se referisse a ele [Çalhanoglu]. Essas são as palavras do capitão, ele sublinhou algumas suposições e algumas verdades. Quando um jogador não quer mais estar aqui, o certo é que ele saia. Até o momento, ninguém manifestou esse desejo. Conversaremos com Hakan e resolveremos a questão da melhor maneira possível. O apelo de Lautaro é compartilhado pelo clube, é o espírito vencedor que pode nos levar longe. Marotta, em entrevista à DAZN

"O mercado de transferências começa hoje, é preciso haver posições fortes. No momento, Hakan não nos disse nada, mas estamos prontos para ouvi-lo, assim como estamos prontos para ouvir os outros. Quando um jogador demonstra o desejo de sair, a porta estará escancarada. Este discurso se refere a Çalhanoglu, com quem falaremos explicitamente na próxima semana", acrescentou o dirigente.

O vilão que nem jogou: Çalhanoglu. O meia está de férias na Turquia e repostou uma publicação da esposa relaxando na praia enquanto seus companheiros estavam concentrados para o jogo decisivo contra o Fluminense. Oficialmente, ele foi baixa no Mundial por dores na perna direita, mas o noticiário turco afirma que tem boas chances de se transferir para o Galatasaray.

Çalhanoglu está curtindo férias na Turquia enquanto a Inter de Milão estava disputando o Mundial de Clubes Imagem: Reprodução

Carlos Augusto, lateral esquerdo brasileiro da Inter, citou alguns "comportamentos" diferentes de jogadores da Inter. Ele conversou com os jornalistas na zona mista após o jogo e confirmou que o Fluminense teve mais vontade de vencer.

"Lautaro é nosso capitão, honra bastante a camisa que tem no peito. É claro que tem alguns comportamentos... mas não sou eu que vou dizer isso. A gente sempre entra em campo para vencer as partidas. O Lautaro usou seus objetivos para falar aquilo", acrescentou ao falar cobre o desabafo do argentino.

Além da goleada na final da Champions, a Inter de Milão deixou o título do Campeonato Italiano escapar nas últimas rodadas. O desempenho no Mundial de Clubes também não empolgou: 1 a 1 contra o Monterrey, vitória por 2 a 1 contra o Urawa Reds com um gol salvador nos acréscimos, triunfo por 2 a 0 contra o River e a eliminação para o Flu nas oitavas.