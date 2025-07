Ex-zagueiro Chicão confirma presença em jogo de lendas do Corinthians e do Boca

O ex-zagueiro Chicão teve sua presença confirmada no jogo entre lendas do Corinthians e do Boca Juniors. O evento está agendado para este sábado, às 15h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em homenagem aos 13 anos do título inédito da Libertadores de 2012.

"Voltar à Saudosa Maloca é sempre especial. A energia desse lugar traz à tona memórias e celebrações que jamais vou esquecer. Para mim é uma honra jogar de novo diante da Fiel, ao lado de tantos parceiros de conquistas e das feras do Boca. Quero retribuir todo esse carinho com a mesma garra e, quem sabe, um gol de falta, por que não?", disse o ex-jogador.

Anderson Sebastião Cardoso, o Chicão, disputou 241 partidas pelo Corinthians entre 2008 e 2013. O jogador, que era conhecido por cobrar faltas, balançou as redes 41 vezes e conquistou oito títulos com a camisa alvinegra.

Antes do afastamento de Augusto Melo, o ex-atleta trabalhava como coordenador das categorias de base do Timão. Ele, contudo, foi desligado após Osmar Stabile tomar posse de forma interina.

No dia 5 de julho, o Reencontro de Gigantes tomará conta da Mercado Livre Arena Pacaembu em uma chance única de rever os atletas de Corinthians e Boca Juniors que fizeram a grande final da CONMEBOL Libertadores 2012. ??? ? SCCP Legends x Boca Legends

?? 5 de julho de 2025

?... pic.twitter.com/v42BF0CAeL ? Corinthians (@Corinthians) June 26, 2025

O elenco corintiano para a partida, além de Chicão, conta com vários outros ex-jogadores que fizeram parte da história conquista de 2012. Estarão presentes Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Júlio César, Emerson Sheik, Guilherme Andrade, Gilsinho e Liedson, além da participação especial do técnico Tite como convidado de honra da festa.

Já do lado argentino, estão confirmados Rolando Schiavi, Pepe Basualdo, Pato Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas.

Os ingressos para o jogo festivo estão à venda através do site reencontrodegigantes.com.br ou na bilheteria do Portão 1 da Mercado Livre Arena Pacaembu. A aquisição do bilhete também dá direito a um copo exclusivo do evento.