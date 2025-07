Ex-Santos, Marcos Leonardo foi um dos destaques do Al-Hilal na vitória sobre o Manchester City

O Al-Hilal venceu o Manchester City, na noite desta segunda-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, no Camping World Stadium, em Orlando. Autor de dois gols, o brasileiro Marcos Leonardo foi um dos destaques do time saudita.

Além de balançar as redes, segundo dados do Sofascore, o atacante deu um passe decisivo, deu quatro finalizações, sendo duas no alvo, teve 92% de acerto nos passes (11/12), venceu 50% dos duelos (4/8) e sofreu três faltas.

Bernardo Silva abriu o placar para o Manchester City logo aos nove minutos de jogo. Na segunda etapa, com apenas um minuto de bola rolando, Cancelo cruzou rasteiro e, após um bate-rebate na pequena área, a bola sobrou para Marcos Leonardo empatar.

Logo em seguida, Malcom virou o jogo para o Al-Hilal, mas Erling Haaland deixou tudo igual e mandou a partida para a prorrogação.

Koulibaly recolocou o time saudita na liderança e Phil Foden empatou mais uma vez. Aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação, Marcos Leonardo garantiu a classificação do Al-Hilal. Após lançamento de Renan Lodi, Milinkovic-Savic cabeceou e Ederson espalmou. No rebote, o camisa 11 completou para o gol.

O brasileiro de 22 anos já balançou as redes três vezes no Mundial de Clubes em quatro partidas disputadas. Na temporada, o atacante tem 28 gols e três assistências, em 42 jogos com a camisa do Al-Hilal.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Marcos Leonardo foi vendido ao Benfica em janeiro de 2024. O jogador passou nove meses no clube português, antes de ser transferido ao Al-Hilal, em agosto do ano passado.

Yassine Bono

Além de Marcos Leonardo, o goleiro Yassine Bono também foi um dos destaques da vitória do Al-Hilal nesta segunda-feira.

Apesar dos três gols sofridos, segundo o Sofascore, o marroquino realizou dez defesas, sendo sete em finalizações de dentro da área. Teve 77% de bolas defendidas, 63% de passes longos certos (12/19) e ainda fez três cortes.

O goleiro foi muito importante, principalmente no primeiro tempo, evitando que o Manchester City levasse uma vantagem maior para o intervalo. Aos 26 minutos, Savinho recebeu de Haaland e tentou driblar Bono, que, mesmo caído, conseguiu esticar a mão esquerda e evitar o gol do brasileiro.

Agora, o Al-Hilal enfrenta o Fluminense por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), novamente no Camping World Stadium, em Orlando.