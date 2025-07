Estádio do Juventude, Alfredo Jaconi amanhece coberto por geada após temperatura negativa

Por conta do intenso frio em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Estádio Alfredo Jaconi amanheceu coberto por uma fina camada de geada. Assim, o gramado do Juventude foi visto totalmente esbranquiçado.

Segundo sites especializados, a queda brusca nos termômetros foi causada por uma forte massa de ar polar, o que resultou na formação das geadas. A mínima registrada em Caxias do Sul chegou a -1,4°C. Além disso, um total de 35 cidades gaúchas enfrentaram marcas abaixo de zero.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Juventude (@ecjuventude)

O campo do Jaconi conta com tecnologia própria que permite sua adaptação tanto ao frio intenso típico do inverno gaúcho quanto ao calor mais elevado durante o verão. Nessa época do ano, o clima característico da região pode impactar diretamente o ritmo dos treinos do time alviverde.

Essa não é a primeira vez que o gramado do time gaúcho foi visto desta forma; em 2021 ocorreu o mesmo fenômeno, quando tanto o Alfredo Jaconi quanto o Estádio Centenário surpreenderam a todos amanhecendo "pintados" de branco por conta da geada.