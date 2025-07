Elenco do Flamengo desembarca após eliminação no Mundial

A delegação do Flamengo já está no Rio de Janeiro após a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O desembarque ocorreu na manhã desta terça-feira no Aeroporto do Galeão.

O Flamengo amargou a queda no Mundial nas oitavas de final, diante do poderoso Bayern de Munique, da Alemanha, ao ser derrotado por 4 a 2. Na primeira fase, conseguiu duas vitórias e um empate, liderando a sua chave na competição. A equipe carioca retorna ao Brasil com um problema importante para a sequência da temporada. O volante Pulgar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e irá desfalcar a equipe no retorno do Brasileirão. O chileno desembarcou, inclusive, sentado em uma cadeira de rodas, segundo imagens divulgadas pelo perfil do Coluna do Fla nas redes sociais. Pulgar desembarca de cadeira de rodas no Rio após fraturar o pé no Mundial ?? https://t.co/B5GyghdVD1 Leo José/Coluna do Fla ? Coluna do Fla (@ColunadoFla) July 1, 2025 O Flamengo ainda aguarda uma confirmação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre a sua próxima partida no Brasileirão. O jogo contra o São Paulo continua sem data definida em virtude da participação do Rubro-Negro no Mundial. Agora, deve ocorrer em 12 ou 13 de julho.

Além do Brasileirão, o Flamengo terá pela frente confrontos importantes em outras competições. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, enfrentará o Atlético-MG. Nas oitavas da Libertadores, o rival será o Internacional.