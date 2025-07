Duelo de campeões? Alexandre Pantoja impõe condições para disputa contra Merab Dvalishvili

Depois de deixar Kai Kara-France para trás, com uma vitória por finalização na luta principal do UFC 317, no último sábado (28), Alexandre Pantoja deve colocar seu cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo contra a jovem promessa Joshua Van, que recentemente alcançou a liderança do ranking da categoria. Porém, esta não parece ser a única opção na mesa para o campeão brasileiro.

Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', Pantoja abriu o jogo sobre a possibilidade de participar em um duelo de campeões contra Merab Dvalishvili, atual dono do cinturão peso-galo (61 kg) do UFC. Para o carioca, o hipotético confronto, que já foi ventilado também pelo georgiano, teria que ocorrer em um peso-casado (até 59 kg) e, de preferência, sem que ambos precisem colocar seus títulos em jogo.

"O dinheiro fala... Se o UFC quiser fazer algo maluco, faça pelo (título) BMF e até 59 kg. Por que não? O UFC pode fazer o que ele quiser. Eu não preciso vagar meu cinturão, Merab não precisa fazer nada, e fica mais justo. Mas eu sou o campeão até 57 kg, preciso defender minha divisão, amo ver minha divisão crescer", ponderou o brasileiro.

Sem rivais

Apesar de ter chegado ao trono do peso-mosca do UFC apenas em julho de 2023, Alexandre Pantoja já praticamente 'limpou a categoria', tendo vencido os principais nomes da divisão - alguns até mais de uma vez. Portanto, a ascensão de Joshua Van, de 23 anos, traz um potencial novo adversário para o campeão carioca.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok