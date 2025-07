Dorival simula situações de jogo e faz ajustes comportamentais em treino do Corinthians

Na tarde desta terça-feira, o elenco do Corinthians deu sequência aos treinos de intertemporada com uma atividade comportamental no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior simulou situações de jogo e aperfeiçou as suas ideias promovendo ajustes na equipe.

Os jogadores abriram a tarde com um exercício de força na academia. Em seguida, já no gramado, a comissão técnica de Dorival passou instruções ao time durante um trabalho posicional e comandou um treino de enfrentamento em espaço reduzido.

Por fim, ainda houve uma atividade para acertar o comportamento da linha defensiva.

O atacante Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na vértebra L1 da coluna, segue em transição. Ele, portanto, ainda é dúvida para o retorno da equipe aos jogos.

Dorival tem pela frente pouco menos de duas semanas para ensaiar o time e prepará-lo para o seu próximo compromisso na temporada. O grupo volta às atividades nesta quarta, em dois períodos. No dia 13, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.