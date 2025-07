Djokovic perde set e passa mal, mas sobrevive à estreia em Wimbledon

Não foi a estreia dos sonhos, mas Novak Djokovic sobreviveu em busca de seu oitavo título em Wimbledon. O sérvio perdeu o segundo set e precisou de atendimento médico no terceiro, mas acabou conseguindo impor sua superioridade e bater o francês Alexandre Muller por 6/1, 6/7(7), 6/2 e 6/2 nesta terça-feira, na Quadra Central.

Na segunda rodada, o veterano de 38 anos, atual número 6 do ranking, vai enfrentar o britânico Dan Evans (#154), que entrou na chave graças a um convite da organização e superou, também nesta terça-feira, seu compatriota Jay Clarke (#196), outro convidado, por 6/1, 7/5 e 6/2. Djokovic e Evand só se enfrentaram uma vez no circuito, e o britânico levou a melhor. Foi em 2021, no saibro do Masters 1000 de Monte Carlo, nas oitavas de final.

Para os supersticiosos

Djokovic e Muller se enfrentaram apenas uma vez antes do duelo desta terça-feira. Foi na primeira rodada do US Open de 2024, e o sérvio, além de vencer em sets diretos - cedendo apenas cinco games - acabou conquistando o título do torneio. Foi o último troféu que Nole levantou em um torneio do Grand Slam.

Como aconteceu

Desde o primeiro game, em que Muller conseguiu salvar três break points, ficou claro que Djokovic se mostrava muito superior. Sólido do fundo de quadra e devolvendo com eficiência, Nole não tardou a quebrar o saque do francês e disparar na frente até fazer 6/1.

Seis set points perdidos

O segundo set começou parecido, com Muller novamente salvando um break point em seu primeiro game de saque. O francês seguiu confirmando seu saque a duras penas, salvando mais um break point no sexto game e outros cinco no oitavo. Nole, por sua vez, sacava bem e não era ameaçado. Muller parecia prestes a sucumbir no décimo game, quando mandou uma bola na rede e cedeu três set points. O azarão, contudo, sobreviveu e forçou um tie-break.

Djokovic ainda teve mais dois set points no game de desempate, mas errou um smash de backhand e viu Muller reagir, abrindo 8/7 e conquistando um set point. Nole, então foi à rede e tomou uma passada, o que definiu a parcial a favor do francês: 7/6(7).

Banheiro e tempo médico

Antes do terceiro set, Djokovic foi ao banheiro, o que deixou o jogo parado por algum tempo. Alguns games depois, sentindo-se mal e levando a mão à região abdominal, o sérvio pediu tempo médico. Após o atendimento, o sérvio conseguiu quebrar o saque de Muller no quinto game e repetiu o feito no sétimo, abrindo 5/2. Pouco depois, fechou o set em 6/2 e voltou à dianteira.

Nole retomou o controle do jogo como no set inicial e abriu o terceiro set com uma quebra para fazer 2/1. A última tentativa de reação do francês veio no quarto game, com um break point que Djokovic salvou com um ótimo saque. Depois disso, o veterano voltou ao controle das ações.