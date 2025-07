Zebras em Wimbledon: 7 dos top 10 entre homens e mulheres caem na 1ª rodada

Wimbledon teve um segundo dia de competição com passeios de zebras. Cabeças de chave apontados como favoritos ao título foram surpreendidos e deram adeus de forma precoce ao Grand Slam inglês, aumentando a lista da atual edição. No masculino, três do top 10 já estão fora: Zverev, Musetti e Rune; enquanto no feminino quatro do top 10 deram adeus: Coco Gauff, Jessica Pegula, Qinwen Zheng e Paula Badosa.

Por outro lado, Sinner, número 1 do mundo no masculino, e Iga Swiatek, número 4 no feminino, tiveram vitórias convincentes hoje. Djokovic, que busca ampliar a galeria de títulos na tradicional grama, também estreou com vitória.

Destaques

Djokovic passa mal, mas estreia com vitória. Novak Djokovic estreou com vitória sobre o francês Alexandre Muller, 41º do ranking, em 3h20 de partida. O sérvio, que busca o oitavo título no torneio, perdeu o segundo set e precisou de atendimento médico no terceiro, mas acabou conseguindo impor sua superioridade e triunfou por 6/1, 6/7 (7), 6/2 e 6/2.

Surpresa em jogo de "quase 24h". O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e apontado como um dos favoritos ao título, foi superado pelo francês Arthur Rinderknech (#72), que venceu por 7/6 (3), 6/7 (8), 6/3, 6/7 (5) e 6/4. O jogo foi interrompido ontem devido ao horário e retornou quase um dia depois —Zverev perdia por 2 sets a 1 quando houve a paralisação. "Nem sei bem onde começar. Minhas pernas ainda estão tremendo. Estou muito feliz pela partida ter terminado. Você não pode controlar quando joga contra alguém como Zverev, que está no topo há tantos anos", celebrou Rinderknech.

"Whoooooo!"



Almost 24 hours after the match began, Arthur Rinderknech can't believe he's done it #Wimbledon pic.twitter.com/6eaWbCNiVd -- Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Zebra e desabafo. Jessica Pegula, número 3 do mundo, foi eliminada após derrota para a italiana Elisabetta Cocciaretto. A atual 116ª fez 6/2 e 6/3 em apenas 58 minutos. "Esse foi definitivamente, provavelmente, o pior resultado que tive o ano todo. Eu estava ganhando várias partidas. Às vezes, as coisas não se alinham quando você precisa. Eu não perdia uma primeira rodada de Slam há muito tempo, então é muito chato. É decepcionante, não sei como dizer de outra maneira. Estou chateada que não tenha conseguido mudar nada", disse Pegula, que recentemente foi campeã na grama de Bad Homburg.

Elisabetta Cocciaretto, take a bow



The Italian beats No.3 seed Jessica Pegula 6-2, 6-3 to storm into the second round of #Wimbledon pic.twitter.com/oGWnAVK4BJ -- Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025



Coco Gauff cai na estreia. Campeã de Roland Garros, o norte-americana Coco Gauff se juntou à crescente lista de cabeças de chave eliminadas na primeira rodada de Wimbledon. A tenista de 21 anos e atual número 2 do mundo deu adeus em derrota para a ucraniana Dayana Yastremska (#42), com parciais de 7/6 (3) e 6/1. O Grand Slam britânico é o único dos quatro slams em que Gauff ainda não ficou entre as oito mais bem colocadas.

Semifinalista dá adeus. Lorenzo Musetti, que chegou à semifinal da edição de 2014 de Wimbledon, caiu na estreia. O italiano, sétimo cabeça de chave do torneio de simples, perdeu para o experiente Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, atual 126º do ranking, por 3 a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 7/5 e 6/1. "Não tenho muito a dizer, honestamente. Foi um dia muito ruim de trabalho", lamentou Musetti.

Número 1 do mundo bate compatriota. Jannik Sinner estreou em Wimbledon, contra Luca Nardi (21 anos, #95 do mundo) e foi dominante. Ele venceu por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/0, e avançou à segunda fase. Wimbledon é o único slam em que Sinner ainda não alcançou a final.

Vitória após abandono. O britânico Jack Draper, número 4 do mundo, estreou contra o argentino Sebastian Baez, que sentiu um problema no joelho direito e deixou a partida. Draper tinha 6/2, 6/2 e 2/1 quando o oponente sinalizou não ter mais condições de continuar. Draper é uma das esperanças dos torcedores locais na conquista do título.

Iga Swiatek domina. Número 4 do mundo, a russa Iga Swiatek venceu sem problemas na rodada de estreia. Ela bateu a russa Polina Kudermetova, atual 64ª, por 7/5 e 6/1.