Decisão no Mundial, volta do Brasileiro e Derby em mata-mata: o calendário do Palmeiras em julho

Depois de um mês de junho mais tranquilo em termos de número de jogos, o Palmeiras tem pela frente no sétimo mês do ano uma nova sequência intensa, com retorno do Campeonato Brasileiro, oitavas da Copa do Brasil e, mais em breve, as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O primeiro compromisso de julho é justamente esse, diante do Chelsea, nesta sexta-feira, dia 4. A bola rola a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O Verdão avançou de fase depois de bater o Botafogo, por 1 a 0, nas oitavas, no mesmo local.

Dessa forma, o Verdão ainda pode ter mais dois confrontos no mês caso avance avance, por exemplo, até a final do Mundial, que está marcado para o dia 13 de julho. Assim, as datas "reservadas" são 9 e 13 de julho. O retorno do clube ao Campeonato Brasileiro, inicialmente, é no dia 16, pela 14ª rodada, contra o Mirassol, no Allianz Parque, às 19 horas. O torneio retorna no dia 12, na 13ª rodada, com seis jogos confirmados.

Por enquanto, o duelo contra o Santos, válido pela 13ª rodada, está adiado. O confronto estava marcado para o dia 12. O Palmeiras, além de Botafogo, Flamengo e Fluminense, participantes do Mundial, têm um jogo a menos que o restante dos times pois tiveram os jogos da 12ª rodada adiados antes da viagem aos Estados Unidos para o torneio continental.

Na semana seguinte, o Verdão encara uma sequência contra Atlético-MG, Fluminense e Grêmio no Brasileirão, nos dias 20 (domingo), 23 (quarta-feira) e 26 (sábado), respectivamente. O Verdão pega o Galo no Allianz Parque, às 17h30. Depois, duela com o Flu, no Maracanã, às 19 horas, e, por fim, recebe o Grêmio, às 21 horas, antes de pensar na Copa do Brasil.

O último compromisso de julho será no dia 30, contra o Corinthians, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Veja os jogos do Palmeiras em julho:

4 de julho (Copa do Mundo de Clubes, Quartas): Palmeiras x Chelsea, no Lincoln Financial Field, às 22h



16 de julho (Campeonato Brasileiro, 14ª rodada): Palmeiras x Mirassol, no Allianz Parque, às 19h



20 de julho (Campeonato Brasileiro, 15ª rodada): Palmeiras x Atlético-MG, no Allianz Parque, às 17h30



23 de julho (Campeonato Brasileiro, 16ª rodada): Fluminense x Palmeiras, no Maracanã, às 19h



26 de julho (Campeonato Brasileiro, 17ª rodada): Palmeiras x Grêmio, no Allianz Parque, às 21h



30 de julho (Copa do Brasil, Oitavas - Ida): Corinthians x Palmeiras, na Neo Química Arena, às 21h30