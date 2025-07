Cormier elogia Topuria, mas vê Makhachev favorito em possível superluta no UFC

Com uma ascensão meteórica no UFC, Ilia Topuria vai, aos poucos, caindo nas graças das vozes mais influentes do ramo. Após Dana White se render ao seu talento e compará-lo ao lendário Muhammad Ali, foi a vez de Daniel Cormier exaltar o que o 'El Matador' tem feito dentro do octógono mais famoso do mundo. Após ver de perto a vitória do agora novo campeão peso-leve (70 kg) da liga no último sábado (28), em Las Vegas (EUA), o ex-campeão do Ultimate e atual comentarista definiu o georgiano radicado na Espanha como uma "estrela da vida real".

Através de um vídeo divulgado em seu próprio canal do 'Youtube', Cormier projetou um futuro brilhante para Topuria. Entretanto, mesmo rasgando elogios para o georgiano, 'DC' considera que El Matador eventualmente perderia sua invencibilidade no MMA profissional caso seu caminho cruzasse com o de Islam Makhachev. E tal opinião de Daniel deu o que falar entre os fãs, sobretudo porque o comentarista tem uma relação de amizade com o pupilo de Khabib Nurmagomedov.

"Esse garoto é muito impressionante. Ele só tem 28 anos, apenas nove lutas no UFC e já é campeão duplo. Ele é de verdade. Ilia Topuria é uma estrela da vida real, cara. Realmente é. Vamos vê-lo por um longo tempo. Ele parece estar fazendo as coisas certas. Enquanto ele mantiver esse curso, acredito que ele será valioso na cena do título ou como campeão dos leves por um bom tempo. Eu acho que o Islam passa por ele (em caso de confronto), mas o Islam seria um dos maiores desafios que ele teria, porque ambos estão em outro nível", analisou 'DC'.

Rivalidade no ranking peso-por-peso

Além de se alfinetar publicamente, Topuria e Makhachev também rivalizam em outro aspecto: o ranking peso-por-peso do UFC. Ex-campeão até 70 kg e dominante há tempos, o wrestler russo liderava a listagem até mesmo enquanto Jon Jones estava na ativa. Mas tal soberania foi freada pela ascensão de El Matador. Após nocautear brutalmente Charles Do Bronx e conquistar seu segundo cinturão em divisões de peso diferentes, o georgiano assumiu a primeira colocação e, hoje, é considerado o melhor lutador do plantel da liga.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok