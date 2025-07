Com Igor Vinícius, Santos segue preparação com treino técnico no CT Rei Pelé

O Santos deu sequência à preparação para a retomada do futebol brasileiro. Na manhã desta terça-feira, com uma novidade, o elenco completo do Peixe fez o que foi o seu quarto dia de treinamentos em meio à pausa para a Copa do Mundo de Clubes de Fifa.

A novidade do treino desta terça-feira foi Igor Vinícius. O lateral direito foi anunciado há pouco, mas já trabalhou com os companheiros antes mesmo de ser oficializado. O jogador defendeu o São Paulo nas últimas quatro temporadas, mas volta ao Peixe para ajudar na sequência da temporada.

No CT Rei Pelé, o treinador Cléber Xavier comandou mais uma atividade. Sob chuva, o elenco do Santos foi a campo e realizou um trabalho físico. Posteriormente, os jogadores ainda fizeram um treino técnico.

Craque do Peixe e de contrato renovado, Neymar está treinando normalmente. O meia-atacante estendeu o vínculo com o clube até o final de 2025 e está à disposição para o restante da temporada. A expectativa é de que o camisa 10 esteja 100% fisicamente para o retorno da equipe aos gramados.

O Alvinegro Praiano volta a treinar nesta quarta-feira, dessa vez em dois períodos. O grupo tem feito trabalhos intensivos desde que retomou as atividades. Cléber Xavier, portanto, terá cerca de 15 dias para preparar o time para a retomada do Campeonato Brasileiro.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Cléber Xavier, a princípio, não terá desfalques. O Santos conseguiu zerar o departamento médico e o treinador deve poder contar com todos os atletas. Além disso, existe a expectativa de que Igor Vinicius - já anunciado - e Willian Arão, que deve ser anunciado em breve, possam reforçar a equipe na retomada da Série A.