Com gol de Gonzalo García, Real vence a Juventus e avança às quartas de final do Mundial

Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Gonzalo García marcou o único gol da partida realizada no Hard Rock Stadium, em Miami.

Com o resultado, o Real Madrid confirmou a vaga nas quartas de final da competição e enfrentará o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey, que acontece ainda nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Apesar de o adversário do Real Madrid ainda não ter sido definido, o duelo das quartas de final já tem data, horário e local. A bola rola no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O jogo

Primeiro tempo

A Juventus foi quem teve a primeira boa oportunidade no jogo. Aos seis minutos, Kolo Muani tabelou com Yildi e recebeu livre de marcação, mas chutou por cima do gol de Thibaut Courtois.

A equipe merengue ofereceu perigo à Juventus somente aos 29 minutos. Jude Bellingham recebeu cruzamento de Arda Guler e, desequilibrado, finalizou de dentro da pequena área, mas foi parado por Di Gregorio.

Aos 45 minutos, o Real voltou a incomodar com chute de fora da área de Federico Valverde, mas o primeiro tempo terminou com o placar inalterado.

Real Madrid vai às redes

Após empilhar três chances reais de gol nos primeiros cinco minutos do segundo tempo, o Real Madrid abriu o placar aos oito, com Gonzalo García, que marcou de cabeça após cruzamento de Alexander-Arnold pela direita.

A Juventus reagiu imediatamente com Fransisco Conceição, que finalizou de fora da área e acertou o canto inferior direito do Courtois, que espalmou.

O Real seguiu no ataque após o primeiro gol e quase ampliou aos 15 minutos, graças à categoria de Valverde, que tentou uma bicicleta dentro da área e forçou Di Gregorio a fazer boa defesa.

A Juventus tentou empatar a partida, mas não conseguiu chegar com perigo ao gol adversário durante quase toda a segunda etapa, e o jogo permaneceu 1 a 0 para o Real Madrid, que confirmou seu favoritismo e avançou às quartas de final do Mundial.