Com dois a mais, Santos vence América-MG e dorme perto do G8 no Brasileiro sub-20

Na tarde desta terça-feira, com dois jogadores a mais em campo, o Santos bateu o América-MG, por 1 a 0, na Arena Vera Cruz, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Guilherme, do América-MG, foi expulso. Com isso, o Santos ficou com um a mais em campo, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo e foi para o intervalo com o empate em 0 a 0. Já aos 14 minutos da etapa final, o Peixe marcou.

Já na reta final da partida, aos 42 minutos, o América-MG ainda teve mais um jogador expulso. Luis Henrique parou contra-ataque do Santos e foi punido com o cartão vermelho.

Com o resultado, o Santos chegou aos 21 pontos e se manteve vivo no Brasileiro sub-20. A equipe assumiu, neste momento, a décima colocação, e dorme próxima ao G8 do torneio. Do outro lado, o América-MG ocupa a sétima posição, com 24 pontos.

As duas equipes, agora, voltam a campo por seus respectivos estaduais. O Santos recebe a Ponte Preta neste sábado, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela décima rodada do Paulista sub-20.

Do outro lado, o América-MG visita o Athletic-MG nesta sexta-feira, também às 15h, no Estádio Joaquim Portugal, pela sétima rodada do Mineiro da categoria.