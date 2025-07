Clube inglês contrata Zepiqueno, holandês com nome inspirado em personagem de Cidade de Deus

O Aston Villa anunciou nesta terça-feira, a contratação do atacante Zepiqueno Redmond. O atleta tem o nome inspirado no icônico personagem do filme brasileiro Cidade de Deus.

O jogador estava no Feyenoord, clube no qual ingressou nas categorias de base, e ganhou uma chance entre os profissionais em novembro do ano passado.

O tempo de contrato com o Aston Villa não foi divulgado. Zepiqueno Redmond já teve constantes convocações para as seleções de base da Holanda. Neste último mês de junho, ele conquistou a Eurocopa com a seleção holandesa sub-19.

Os pais do jogador ficaram impressionados com o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Eles resolveram, em 2006, batizar o filho com o nome de Zepiqueno Redmond, homenageando o personagem Zé Pequeno, interpretado pelo ator Leandro Firmino da Hora.

"Meus pais viram o filme e me chamaram de Zepiqueno por causa dele. O personagem é um pouco mau, mas gostei", afirmou o jogador após a estreia pelo time principal do Feyenoord, em 2024.

O Aston Villa foi o sexto colocado na última temporada da Premier League. Na Liga dos Campeões, o clube chegou até as quartas de final, caindo para o campeão Paris Saint-Germain.