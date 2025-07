CBF inicia planejamento logístico da seleção brasileira para a Copa de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou o planejamento logístico para viabilizar a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Sérgio Dimas, supervisor geral da CBF, e Guilherme Passos, fisiologista, estiveram nos EUA nos últimos dias para visitar possíveis locais de treinamento e hospedagem da delegação brasileira. Entre os critérios avaliados estão a qualidade dos gramados, estrutura disponível e facilidade de deslocamento.

Segundo a CBF, uma das prioridades é escolher acomodações e rotas que minimizem o impacto do fuso horário sobre os atletas. A decisão sobre os centros de treinamento e hospedagem deve ser tomada antes do sorteio dos grupos, previsto para dezembro.

De acordo com Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, esta etapa é essencial para garantir o bom desempenho da equipe na competição.

"Uma Copa do Mundo se ganha e se perde dentro de campo e fora dele. Nosso trabalho é planejar, identificar todas as possibilidades e estar atento a todos os detalhes, para que no período da Copa tudo corra rigorosamente conforme o desejo da comissão técnica do Carlo Ancelotti. E também darmos as melhores condições para os atletas, não só no período da disputa, mas também no período preparatório da última data Fifa de junho."

A primeira cidade visitada pela comitiva foi Orlando, na Flórida, onde a seleção se preparou para a Copa América de 2024. Em seguida, os representantes passaram por Seattle, em Washington, cidade onde está localizado um dos "base camps" da Fifa - centros operacionais das equipes que reúnem instalações de treino e alojamentos. A última parada foi em Portland, no estado de Oregon, onde a viagem foi encerrada.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira garantiu sua vaga na Copa do Mundo ao vencer o Uruguai por 1 a 0, em junho, pela 16ª rodada das Eliminatórias. O confronto marcou a primeira vitória do técnico italiano à frente da equipe, após empate com o Equador na estreia.