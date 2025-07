Canelo exalta apelo comercial de superluta com Crawford: "Maior da minha carreira"

Um dos pugilistas mais condecorados de todos os tempos, Saúl Álvarez já subiu ao ringue profissionalmente em 67 oportunidades. A próxima, entretanto, tende a ter um gosto especial. Afinal de contas, será a primeira luta de 'Canelo' a ser transmitida globalmente pela gigante do streaming 'Netflix'. Sendo assim, dado o contexto do canhão de audiência, aliado a um adversário invicto em Terence Crawford, o boxeador mexicano elegeu a superluta que está por vir como a maior de toda a sua carreira no que tange ao alcance e apelo comercial.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Canelo exaltou a magnitude do confronto que está por vir. O choque entre o ícone do boxe mexicano e o pugilista americano, previsto para o dia 13 de setembro, em Las Vegas (EUA), colocará em jogo todos os títulos mundiais dos super médios (76,2 kg).

"Sim, será uma das maiores. Não sei exatamente em qual lugar está, mas será uma das maiores lutas da minha carreira. É um combate muito grande, obviamente, por tudo que está envolvido. E também (Crawford) é um dos melhores boxeadores dos últimos anos. Sem dúvidas, comercialmente, será a maior luta da minha carreira. Por todos que estão envolvidos: Netflix, 'Riyadh Season', Dana White, tudo. Então com certeza será a maior da minha carreira nesse sentido", analisou Canelo.

Estreia de Dana White no ramo

Para chegar a um evento de tal magnitude, esforços de muitas partes precisaram ser somados. Sendo assim, o combate será promovido em conjunto por Dana White, Turki Alalshikh, Ministro, Conselheiro Real e presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA), e também pela 'Sela' - conglomerado de entretenimento saudita com experiência na promoção de grandes eventos da modalidade. O presidente do UFC, inclusive, irá se aventurar no ramo do boxe pela primeira vez.

"Sim, nós (eu e Dana) conversamos nas coletivas. Na verdade, eu sempre gostei dele e fico feliz de poder fazer essa luta junto com eles, tornando-a ainda maior. Vamos mostrar a todos que juntos podemos tornar as coisas ainda maiores", destacou o pugilista mexicano.

Diferença de tamanho?

Campeão mundial em quatro categorias de peso diferentes e dono de um cartel irretocável de 41-0 no boxe, Terence Crawford terá um desafio e tanto pela frente. Afinal de contas, o americano terá que subir duas categorias de peso para desafiar Canelo, visto que sua última luta foi disputada na divisão dos super meio-médios (69,8 kg), enquanto seu próximo adversário reina soberano atualmente entre os super médios (76,2 kg). Dois dos maiores astros em atividade nos ringues, os competidores terão uma chance de ouro para ampliarem ainda mais seus respectivos legados na nobre arte.

