Çalhanoglu rebate Lautaro após queda da Inter no Mundial de Clubes: 'Nunca traí esta camisa'

A eliminação precoce da Inter de Milão no Mundial de Clubes após a derrota de 2 a 0 para o Fluminense, pelas oitavas de final, continua causando estragos nos bastidores do time italiano. O meia turco Hakan Çalhanoglu não gostou das críticas de Lautaro Martínez aos companheiros e rebateu o atacante argentino.

"Palavras que dividem e não unem. A história se lembrará daqueles que permaneceram de pé e não daqueles que levantaram a voz. O futuro? Veremos. Eu nunca disse que não estava feliz aqui e nunca traí esta camisa", disse o atleta em postagem nas redes sociais.

Simen, mulher do jogador turco, também se manifestou e saiu em defesa do marido. "Algumas pessoas não são leais a você, mas leais à necessidade que têm de você. Quando as necessidades mudam, a lealdade também muda. Não se arrependa de ter um bom coração, Hakan."

Ainda no calor da derrota para a equipe carioca, o jogador argentino alfinetou os companheiros insinuando que faltou vontade de vencer em campo. "Aqui na Inter, lutamos por objetivos. Quero continuar no topo. A mensagem é clara, quem quiser ficar, fica, quem quiser sair, sai", disse o capitão da equipe.

Para acentuar ainda mais a crise, o dirigente Giuseppe Marotta confirmou que as palavras de Lautaro Martínez tinham o meia turco como alvo principal.

A saída precoce da Inter aumenta a coleção de insucesso da equipe em relação aos torneios recentes. No Campeonato Italiano, a equipe de Milão terminou em segundo lugar, atrás do campeão Napoli. Na Champions League, o time amargou o vice-campeonato após ser goleado pelo Paris Saint-Germain por 5 a 0.