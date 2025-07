Çalhanoglu rebate fala de Lautaro Martínez e despista sobre permanência na Inter de Milão

O clima na Inter de Milão ficou pesado após a eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, nesta segunda-feira. Após a partida, o capitão Lautaro Martínez fez um forte desabafo sobre "jogadores que não queriam ficar no clube", mas sem citar nomes.

Mais tarde, o próprio presidente do time, Giuseppe Marotta, afirmou que as declarações do argentino eram direcionadas ao meia turco Hakan Çalhanoglu. Por sua vez, o jogador se pronunciou e rebateu as falas do atacante.

"Respeito todas as opiniões, até mesmo a do meu companheiro de equipe (Lautaro), até mesmo a do presidente do clube. Porém, respeito não pode ser uma via de mão única. Sempre provei isso, dentro e fora do campo. Eu acredito que no futebol, como na vida, a verdadeira força está em saber respeitar o próximo, principalmente nos momentos mais delicados", disse Çalhanoglu.

De acordo com o próprio meia, ele se lesionou após a final da Liga dos Campeões diante do PSG. Mesmo assim, viajou com a delegação da Inter de Milão para os Estados Unidos, mas em um novo treino, acabou se machucando novamente.

Por fim, Çalhanoglu ressaltou seu respeito pela camisa da Inter, mas despistou sobre seu futuro na equipe após a polêmica com Lautaro e o presidente.

"Nunca traí esta camisa. Nunca disse que não estava feliz na Inter. Recebi propostas para sair, algumas muito importantes. Escolhi ficar porque sei o que esta camisa significa para mim. Aprendi que um verdadeiro líder é alguém que apoia seus companheiros de equipe, não alguém que procura alguém para culpar quando é mais fácil. O futuro? Veremos. Mas a história sempre se lembrará daqueles que se mantiveram firmes. Não daqueles que se manifestaram mais alto", finalizou o turco.

A fala de Lautaro

O atacante da Inter de Milão, Lautaro Martínez, criticou a postura da equipe italiana na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O capitão, sem citar nomes, afirmou que quem não quiser ficar no clube, pode ir embora.

"Não quero perder. Agora quero dizer uma coisa: aqui você tem que querer ficar. Entendeu? Porque aqui lutamos por objetivos. A mensagem é clara: quem quiser ficar, fica, quem quiser sair, sai. Fazemos tudo aqui e já vi muitas coisas de que não gostei. Sou o capitão e quero continuar no topo. A mensagem é clara. Quem não quiser ficar, adeus", comentou Lautaro, em entrevista à DAZN.

A imprensa italiana especulou que as críticas do camisa 10 foram direcionadas principalmente ao meio-campista Hakan Çalhanoglu. O turco possui contrato até 2027 com a Inter e não participou do Mundial, pois está lesionado. Giuseppe Marotta, presidente da Inter de Milão, acredita que os comentários foram mesmo para o meia.

"A fala de Lautaro Martínez ("quem quiser sair da Inter, saia") é muito significativa. Ele é o capitão e quer um senso de pertencimento. Eu sempre disse que, quando um jogador diz que quer sair, a porta está escancarada. O Lautaro não disse isso, mas eu digo: o discurso se refere a Çalhano?lu. Mas não devemos culpar Çalhano?lu, vamos conversar com ele. Se houver condições para nos separarmos, faremos isso sem problemas", disse.