Caio Borralho projeta se tornar campeão do UFC no mesmo dia que Jean Silva

Desde que a 'Fighting Nerds' despontou com destaque no UFC, com inúmeros representantes brilhando em suas respectivas categorias de peso, um debate entre os fãs surgiu para projetar qual atleta do time de São Paulo chegaria ao topo primeiro. Na visão de Caio Borralho, entretanto, o pronome interrogativo deveria estar flexionado no plural, visto que ele projeta se tornar campeão da principal liga de MMA do mundo no mesmo dia que seu parceiro de equipe Jean Silva.

E o projeto de Borralho se justifica. Afinal de contas, tanto ele quanto Jean estão escalados para confrontos cruciais em suas respectivas carreiras. Caso vençam Nassourdine Imavov e Diego Lopes em setembro, os brazucas tendem a se credenciar como próximos desafiantes ao cinturão dos pesos-médios (84 kg) e pesos-penas (66 kg), respectivamente. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'The Natural', como é conhecido, opinou que o 'timing' não é fruto de uma mera coincidência, e sim dos planos da empresa.

"Eu arrisco falar que o UFC está preparando nós dois para sermos campeões no mesmo dia. Isso é algo que o UFC com certeza está planejando, tem algumas conversas sobre. Não por acaso eles colocaram o meu 'main event' dia 6 e o do Jean dia 13. São duas lutas que vão definir o próximo desafiante ao cinturão. E nós dois vamos, como diz o Moicano, 'jambrolhar' esses caras e ir atrás dos nossos cinturões. A gente vai ganhar junto, isso é gigante para o time", destacou o maranhense.

Sucesso também comercial

Para além de Borralho e Jean, a 'Fighting Nerds' também tem outros nomes de destaque no atual plantel do UFC, como Maurício Ruffy e Carlos Prates. Não à toa, a equipe sediada em São Paulo foi eleita a 'Academia do Ano' em 2024. Sendo assim, com o 'hype' nas alturas, Caio pretende tirar proveito do bom momento para colocar, cada vez mais, seu nome e de seus companheiros de time no lugar mais alto da empresa.

"Mas o UFC sabe o quanto é gigante para eles também. Eles estão de sócios da gente, estão vendendo nosso 'oclinhos'. Eles sabem que a máquina de dinheiro está com a gente também. E a gente vai aproveitar todo esse 'hype' e trabalho que a gente tem feito na academia. O Jean é um cara que trabalha muito duro, um dos que mais treina na academia. A gente está pronto para esse desafio, pronto para entrar lá e mostrar como um 'Fighting Nerd' luta. E a gente vai ser campeão do UFC juntos, pode ter certeza", concluiu Borralho.

Atual número 6 do ranking, Caio medirá forças contra o líder do ranking, Imavov. O brasileiro enfrentará um ambiente hostil na luta principal do UFC Paris, no dia 6 de setembro. Uma semana depois, em San Antonio, Jean Silva lidera o 'Noche UFC' em um confronto diante de Diego Lopes. 'Lord', como é conhecido, é o atual número 11 do ranking até 66 kg, enquanto o manauara especialista em jiu-jitsu desponta na segunda colocação.

