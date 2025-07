Brasileiros do Al-Hilal projetam duelo com o Fluminense: 'Super difícil'

Os brasileiros Malcom, Renan Lodi e Marcos Leonardo, do Al-Hilal, já estão de olho no confronto com o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O que eles falaram

Vai ser um jogo super difícil. Conheço bem as equipes do Brasil. Vai ser um jogo de igual para igual, como a gente fez com o Manchester City e o Real Madrid. E esperamos ter um grande espetáculo. Também temos que parabenizar as equipes do Brasil, é muito importante para o futebol brasileiro. Muito orgulhoso, as quatro equipes que jogaram o Mundial foram super bem, super competitivas. Agora vai vencer quem errar menos e espero que seja o Al Hilal. Vai ser jogaço!. Malcom, à CazéTV

A gente ficava falando que podia pegar pelo menos um brasileiro. Com a resenha diferente, o jogo é diferente, tudo é diferente. O Fluminense é uma grande equipe, a gente também é. Vai ser um jogo difícil, não existe mais jogo fácil hoje em dia, independente de qual é o time. Vai ser um grande jogo e um grande espetáculo. Marcos Leonardo, à CazéTV

A gente fica feliz de poder ver o Palmeiras e o Fluminense chegando tão longe assim. Igual a gente. Pena que o Flamengo e o Botafogo saíram antes. Vai ser um momento muito especial, mas não vai ser fácil. Vou poder ter um reencontro com o Renato Gaúcho, que disse em 2017 ou 2018 que gostaria de trabalhar comigo. Quero falar com ele depois do jogo. É um cara que merece estar onde está hoje. Espero que tenham paciência com ele, que é um grande treinador. Renan Lodi, ao sportv

Fluminense e Al-Hilal se enfrentam na sexta-feira, às 16h (de Brasília), pelas quartas de final. O vencedor terá como adversário na semifinal Palmeiras ou Chelsea.