Brasileiro de Ciclismo de Estrada será disputado em São Paulo

A Federação Paulista de Ciclismo, em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), realizará, entre os dias 4 e 6 de julho, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada 2025. Trata-se do evento mais importante da temporada nacional, reunindo alguns dos melhores nomes das provas de Resistência e Contrarrelógio Individual das categorias Elite e Sub-23, masculino e feminino.

Cerca de 500 ciclistas, de 22 estados, são esperados para o evento, que terá a disputa de Contrarrelógio Individual realizada no dia 4, em Tapera Grande, na cidade de Mairiporã. No sábado, dia 5, será a vez da Estrada masculina, na Rodovia Anchieta, e, no dia 6 (domingo), ocorrerá a Resistência feminina, no mesmo local.

Os principais ciclistas e equipes do país participarão do Campeonato Brasileiro, prometendo uma boa disputa pelo topo do pódio. Entre os destaques estão os atuais campeões nacionais de Resistência, Roberto Pinheiro da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team) e Tamires Fanny Radatz (Avaí F.C. - FME Florianópolis - APGF), além do campeão de CRI, Diego de Jesus Mendes (Soul Cycles - Santos), que defenderão seus títulos.

O Brasileiro de Estrada e CRI 2025 é importante para os ciclistas que buscam somar pontos para os eventos do circuito internacional.

Programação do Brasileiro de Ciclismo de Estrada

? 04/jul - CRI - 10 horas - Tapera Grande/Mairiporã

? 05/jul - Resistência Masculina - 8 horas - Sub-23/Elite Masculino - 146,8 km - Rod. Anchieta

? 06/jul - Resistência Feminina - 8 horas - Sub-23/Elite Feminino - 73,4 km - Rod. Anchieta