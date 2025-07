Brasil supera República Dominicana e conquista terceira vitória seguida na Americup

Nesta terça-feira, o Brasil superou a República Dominicana e garantiu a terceira vitória seguida na Americup. As brasileiras venceram as dominicanas com grande vantagem no placar, que marcou 73 a 46 ao final do jogo. Pokey Chatman, treinadora da seleção, aproveitou a partida para rodar o elenco.

Grande trabalho da nossa Bella Nascimento na vitória contra a República Dominicana! ??? 14 pontos, 7 assistências, 4 bolas de três pontos e +30 de plus/minus. Que partida, Bella! ? pic.twitter.com/BddoX877Ef ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 1, 2025

O jogo

Com Alana, Bella Nascimento, Vitória Marcelino, Damiris e Kamilla, o Brasil começou a partida pressionando as adversárias, com destaque para os arremessos de Bella no perímetro, que garantiu 12 pontos. Em contrapartida, as dominicanas sofreram com a defesa brasileira e marcaram apenas cinco pontos no primeiro quarto.

Devido a tranquilidade na partida, Pokey Chatman aproveitou para dar oportunidade a outras jogadoras e colocou Kamilla, Damiris e Vitória, destaques do time, para descansar. Thayná Silva e Aline Moura saíram bem do banco para pontuar. O Brasil manteve a diferença no placar e foi para o intervalo liderando por 46 a 18.

Na volta do intervalo, o Brasil diminuiu a intensidade, já pensando nas próximas partidas, mas manteve um bom rendimento dentro do garrafão para seguir na frente do marcador. No último quarto, o rendimento do ataque brasileiro caiu, mas não foi suficiente para alterar o resultado final da partida, com o Brasil confirmando sua terceira vitória na Americup.

Destaque

Bella Nascimento foi a atleta destaque do jogo, ao lado de Yohanna Morton da República Dominicana. Bella teve 14 pontos e sete assistências na partida. Aline Moura contou com 12 pontos e seis rebotes, enquanto Damiries terminou com 10 pontos. Outro nome bastante eficiente no time brasileiro foi Thayná Silva com nove pontos e oito rebotes.