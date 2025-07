Borussia Dortmund x Monterrey: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Borussia Dortmund e Monterrey entram em campo hoje, às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Dortmund foi o líder do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, somando sete pontos. A equipe alemã confirmou a liderança da chave na última rodada ao bater o Ulsan HD por 1 a 0.

O Monterrey terminou na segunda posição do Grupo E, com cinco pontos. A equipe mexicana, que conta com o zagueiro Sérgio Ramos, confirmou a classificação ao aplicar uma goleada por 4 a 0 no Urawa Reds.

Borussia Dortmund x Monterrey -- Mundial de Clubes