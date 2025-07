Dupla brilha, Dortmund bate Monterrey e completa quartas contra Real Madrid

O Borussia Dortmund contou com a estrela de sua dupla de ataque em Atlanta, venceu o Monterrey por 2 a 1 com uma certa dose de sofrimento no 2º tempo e, ao eliminar os mexicanos, garantiu maioria europeia nas quartas de final do Mundial. A próxima fase terá cinco clubes do Velho Continente, dois brasileiros e o Al-Hilal representando a Ásia.

Guirassy mostrou entrosamento com Adeyemi e marcou duas vezes para os alemães, enquanto Berterame diminuiu o placar para a equipe de Sergio Ramos, que chegou a apertar e até sofreu com gol anulado por impedimento, mas não conseguiu levar a decisão à prorrogação.

O Dortmund vai encarar o Real Madrid nas quartas de final, que acontece no sábado, a partir das 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O vencedor encara o ganhador de PSG x Bayern de Munique, que medem forças no mesmo dia.

Veja jogos das quartas de final

Fluminense x Al-Hilal (sexta, 16h)

Palmeiras x Chelsea (sexta, 22h)

PSG x Bayern de Munique (sábado, 13h)

Borussia Dortmund x Real Madrid (sábado, 17h)

Como foi o jogo

O 1º tempo foi todo de Guirassy. O centroavante do Borussia Dortmund mostrou entrosamento afiado com Adeyemi, seu parceiro de ataque, ao marcar duas vezes com assistências do alemão antes de desperdiçar outras duas boas chances. Pelo lado do Monterrey, Deossa e Corona tentaram causar perigo, mas pararam na trave e em Kobel, respectivamente.

Na etapa final, o Monterrey melhorou, diminuiu com Berterame após "passe de nariz" e pressionou os alemães. Teve reclamação de pênalti, gol anulado e muito trabalho ao goleiro Kobel, mas a defesa europeia, mesmo aos trancos e barrancos, conseguiu se segurar até o apito final.

Gols e destaques

Muitas faltas, poucas chances. O embate começou mais truncado do que qualquer coisa, e as faltas ditaram o ritmo dos dez minutos iniciais. O zagueirão Sule, de 1,95m, abriu os trabalhos com um forte carrinho em Torres, mas o Monterrey "respondeu" com Deossa, que acertou Adeyemi.

Sule em ação durante Borussia Dortmund x Monterrey, duelo do Mundial Imagem: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Alemães marcam após brilho de dupla. Mesmo sem grande controle do jogo, o Dortmund abriu o placar a partir do entrosamento de sua dupla ofensiva. Guirassy recebeu passe de costas para o gol e, de primeira, ajeitou para Adeyemi, que devolveu para o camisa 9 também sem precisar dominar. Cara a cara com Andrada, o centroavante não decepcionou e cravou o 1 a 0.

Monterrey ataca, mas toma mais um. O gol precoce obrigou a equipe treinada por Domènec Torrent a sair para o jogo — e até conseguir assustar com Corona em um "chute-cruzamento" sorrateiro que acertou a trave. O problema é que uma das investidas gerou um contra-ataque fatal protagonizado novamente por Adeyemi e Guirassy. O camisa 27 recebeu lançamento da direita, esperou e consagrou o companheiro, que balançou as redes pela segunda vez: 2 a 0.

Guirassy e Adeyemi comemoram gol do Borussia Dortmund sobre o Monterrey em confronto do Mundial Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Quem freia Guirassy? O Dortmund fez uso do reflexo do goleiro Kobel, que bloqueou chute de Deossa, antes de ter outras duas chances claríssimas com seu artilheiro para aumentar a vantagem antes do intervalo. Primeiro, Guirassy recebeu cruzamento rasteiro da direita e se esticou, mas errou o alvo, e depois parou em grande defesa de Andrada.

Berterame recebe passe de nariz e diminui. O Monterrey voltou dos vestiários "ligado no 220" e demorou só três minutos para mexer no marcador de uma maneira, no mínimo, curiosa: após cruzamento da esquerda, a bola desviou levemente na cabeça de Svensson e bateu no nariz de Aguirre antes de parar em Berterame, que escorou para o fundo do gol: 2 a 1.

Berterame, do Monterrey, celebra gol sobre o Borussia Dortmund em partida do Mundial Imagem: Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images

Pênalti? Gol? Arbitragem vira alvo de reclamação. Os mexicanos se animaram com o gol de Berterame e voltaram a incomodar em contra-ataque puxado por Canales, que acionou Corona em profundidade. O atacante invadiu a área e forçou uma linda defesa de Kobel, mas reclamou de empurrão de Sule no momento da batida. A arbitragem não considerou infração, mandou a partida seguir e voltou a irritar o camisa 17, que teve gol anulado por impedimento pouco depois.

Sergio Ramos aparece, mas fica no quase. Os acréscimos tiveram o Monterrey com Sergio Ramos deixando de ser zagueiro para virar atacante.... E foi em um cruzamento da direita que o ex-Real Madrid apareceu e, por pouco, não balançou as redes. A bola viajou da direita e acabou cabeceada pelo jogador, mas passou a centímetros da trave de Kobel e pôs fim ao sonho mexicano.

FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 2x1 MONTERREY

Data e horário: 1º de julho, às 22h (de Brasília)

Competição: oitavas de final do Mundial

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)

Público: 31.442

Cartões amarelos: Bellingham (BOR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Guirassy (BOR), aos 13 min e aos 23 min do 1º tempo; Berterame (MON), aos 3 min do 2º tempo

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha (Yan Couto), Grob, Svensson e Bellingham (Sabitzer); Adeyemi (Brandt) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac

MONTERREY: Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Rodríguez, Deossa, Canales e Torres (Ambríz); Corona (De La Rosa) e Berterame (Ocampos). Técnico: Domènec Torrent