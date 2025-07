Bernardo Silva aponta erro do City em derrota para o Al-Hilal: 'eles correram demais'

O capitão do City, Bernardo Silva, apontou os erros que custaram a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Os ingleses perderam por 4 a 3 para o Al-Hilal.

"Marcamos três e poderíamos ter marcado cinco, seis. O importante era controlar quando perdíamos a bola, controlar as transições, não deixá-los correr, e eles correram demais", disse.

"Com um ou dois passes, sempre havia uma sensação de perigo vindo deles. Quando permitimos que os times corram assim, sempre sofremos muito, e este foi o caso", emendou.

O clube saudita avança para as quartas de final e enfrentará o Fluminense na sexta-feira, às 16h (de Brasília). O vencedor terá pela frente Chelsea ou Palmeiras.

* Com conteúdo da AFP