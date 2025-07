Atlético-MG faz sondagem por volante Juan Portilla

O Atlético-MG analisa a possibilidade de reforços para a disputa do segundo semestre de 2025. O volante colombiano Juan Portilla gera interesse do clube mineiro.

Segundo informações de O Tempo Sports, a diretoria atleticana fez uma sondagem em relação ao atleta, buscando informações sobre a sua atual situação.

Quem é Juan Portilla?

Portilla tem 26 anos e defende o Talleres, da Argentina. Em 2025, participou de 18 partidas pela equipe argentina, inclusive nos dois confrontos diante do São Paulo pela Copa Libertadores da América.

Também disputou 3 partidas pela seleção colombiana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No começo do ano, Juan Portilla despertou interesse de outra equipe brasileira. O Sport cogitou a contratação do atleta, mas não evoluiu nas negociações.