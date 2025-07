Atlético-GO x Santos: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-17

Nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), o Santos visita o Atlético-GO, em Goiânia (GO), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da Dragão TV, canal oficial do Atlético-GO, no Youtube.

Como chegam as equipes?

O Santos, visitante da vez, ocupa a quarta colocação da tabela de classificação do Brasileirão sub-17, com 13 pontos conquistados nas sete primeiras rodadas. No total, são quatro vitórias, um empate e duas derrotas na competição nacional, com 14 gols marcados e nove sofridos.

Na última rodada, o Peixe, jogando em Santos, goleou o América-MG por 4 a 1, com tentos anotados por Benício Posse, Vinícius Fabri e Nadson (duas vezes). O gol americano, de honra, foi cravado por Lohan.

O Atlético-GO, por sua vez, ocupa, atualmente, a lanterna da competição, com apenas duas unidades conquistadas. Ainda sem vencer no Brasileirão sub-17, o Dragão acumula dois empates e outras cinco derrotas. A má fase se reflete nos números ofensivos e defensivos, já que a equipe de Goiás marcou apenas seis gols e foi vazada em 21 oportunidades.

Pela sétima rodada - último compromisso do Atlético-GO na competição -, o Dragão empatou em 1 a 1 contra o Juventude, atuando no Rio Grande do Sul. Natan inaugurou o marcador para os gaúchos e, no apagar das luzes, Daniel Oliveira deixou tudo igual para os visitantes.

Avançam às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17 os oito melhores classificados na fase de pontos corridos.