Mundial: Brasil passa Argentina e lidera artilharia por países; veja lista

O Brasil superou a Argentina e assumiu o topo do ranking de artilharia da Copa do Mundo de clubes por nacionalidades.

Hermanos no topo

Os brasileiros já balançaram a rede 24 vezes até agora, diante de 21 dos argentinos. Os hermanos terminaram a fase de grupos liderando a estatística, mas foram ultrapassados após os jogos já disputados das oitavas —o Brasil faz 6x2 por enquanto no mata-mata.

Marcos Leonardo, que brilhou ontem e foi o carrasco do City, puxa a fila do Brasil. O atacante do Al-Hilal, ex-Santos, é o único brasileiro com mais de dois gols no torneio. Outros 18 atletas se juntam a ele para somar os 24 gols do país.

Inglaterra, França e Portugal completam o top 5, mas estão distante dos dois sul-americanos. Os três países europeus aparecem com 13, 12 e 12 gols, respectivamente.

Ao todo, 39 nacionalidades estão representadas na lista. Destas, 18 possuem apenas um gol marcado por jogador de seu país.

Di María comemora gol marcado pelo Benfica contra o Auckland City no Mundial Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

Já o artilheiro individual da competição é argentino: Ángel Di María. O jogador do Benfica anotou quatro gols em dois jogos na competição —todos de pênalti.

O Mundial já teve 169 gols marcados até agora, média de 3,13 por partida —gols contra não foram contabilizados no levantamento da artilharia por país. Os jogos das oitavas ainda serão encerrados hoje com Real Madrid x Juventus e Borussia Dortmund x Monterrey.

Artilharia por país no Mundial