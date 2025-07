Arsenal anuncia a contratação do goleiro Kepa Arrizabalaga, ex-Chelsea

O Arsenal anunciou, nesta terça-feira, a contratação do goleiro Kepa Arrizabalaga, de 30 anos. O espanhol estava emprestado pelo Chelsea ao Bournemouth e assinou com a equipe do técnico Mikel Arteta.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Kepa custou cerca de R$ 37 milhões aos cofres do Arsenal, que não divulgou a duração do contrato do goleiro. O espanhol chega para disputar posição com o compatriota David Raya, titular da equipe nas últimas duas temporadas.

"Estou muito, muito feliz por estar aqui, realmente empolgado e ansioso pelo que está por vir. A ambição que este clube demonstra, quando conversei com o Mikel Arteta e o Inaki Caña (preparador de goleiros), eles me mostraram o desejo de vencer. Me mostraram essa ambição, o quanto querem evoluir e o quanto querem crescer. Eu estou realmente aqui para ajudar, para impulsionar e para vencer mais. Acho que estamos muito perto de conquistar algo e, com sorte, todos juntos, podemos conseguir", disse Kepa em entrevista ao site oficial do Arsenal.

Contratado pelo Chelsea em agosto de 2018, depois de se destacar pelo Athletic Club, Kepa Arrizabalaga se tornou o goleiro mais caro da história do futebol, após custar aproximadamente R$ 340 milhões na época. No entanto, depois da chegada de Edouard Mendy, em agosto de 2020, o espanhol virou reserva.

Ao todo, Kepa disputou 1163 partidas com a camisa do Chelsea e conquistou a Liga Europa (2018/2019), a Liga dos Campeões (2020/21), o Mundial de Clubes (2021) e a Supercopa da Uefa (2021).

Em agosto de 2023, o goleiro espanhol foi emprestado para o Real Madrid, onde disputou 20 jogos ao longo da temporada, e ajudou na conquista da Liga dos Campeões (2023/24), do Campeonato Espanhol (2023/24) e da Supercopa da Espanha (2023).

Kepa passou a última temporada emprestado ao Bournemouth, da Inglaterra. Disputou 35 jogos e foi importante para a equipe terminar a última edição do Campeonato Inglês na 9ª posição, com a sexta melhor defesa da competição, com 46 gols sofridos.

O Arsenal volta a campo no dia 23 de julho, quarta-feira, às 8h30 (de Brasília), quando enfrenta o Milan em um amistoso, em Singapura.