Após perder titularidade, Matheus Bidu fecha semestre buscando reabrir disputa no Corinthians

Matheus Bidu passou por altos e baixos na atual temporada. O lateral esquerdo começou o ano como titular do Corinthians, mas perdeu a posição após a chegada de Angileri. Com a chegada de Dorival Júnior, porém, o jogador voltou a performar e tem tentado reabrir a disputa na lateral esquerda.

Bidu iniciou o semestre como dono da lateral esquerda do Corinthians depois de fechar a temporada passada em alta. O defensor, porém, não parecia ter a confiança total do então técnico Ramón Díaz, que ainda utilizou Hugo em algumas partidas.

Apesar de ter recebido diversas oportunidades, Bidu não conseguiu repetir as boas atuações. Com isso, ele voltou a perder espaço entre os titulares. O atleta viu a concorrência aumentar, especialmente com a contratação de Fabrizio Angileri, que assumiu a posição assim que chegou.

Bidu, então, foi bancado e até chegou a sair do banco de reservas em alguns jogos. No entanto, ele sequer entrou em campo em duas das partidas mais importantes do Corinthians no ano até o momento: os jogos de ida e volta da grande final do Campeonato Paulista.

Foi apenas quando Angileri teve uma lesão mais 'séria' que Bidu voltou ao time inicial do Corinthians. O argentino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e, com isso, a comissão técnica optou por trazer o brasileiro de volta ao 11 inicial. Ele disputou quatro jogos consecutivos como titular, mas foi regular e, as atuações não justificaram a titularidade.

Com o retorno de Angileri, Bidu voltou ao banco mais uma vez. A chegada do técnico Dorival Júnior, por sua vez, renovou as esperanças do lateral esquerdo, que tenta brigar por uma vaga durante a mini intertemporada que o Timão terá durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes.

Angileri agarrou a titularidade desde que chegou ao clube, mas terminou o semestre em baixa e não rendeu o esperado nos últimos meses. E com a chegada de Dorival, Bidu tem ganhado mais oportunidades devido ao rodízio promovido pelo treinador, que está priorizando a integridade física dos jogadores do elenco alvinegro.

Em função disso, Bidu recebeu mais chances na reta final deste semestre em meio ao cuidado que a comissão técnica do Corinthians tem adotado com a condicão física de Angileri. O argentino ficou fora do jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de maio, por conta de um controle de carga - o que já havia acontecido contra o Inter no início do mês, mas Hugo foi o escolhido para sair jogando na ocasião.

Apesar de não ser titular, Matheus Bidu se recuperou e terminou o semestre com boas atuações pelo Timão. O atleta aproveitou as chances concedidas pelo treinador, seja entre os reservas ou os titulares. Nos últimos quatro jogos em que esteve em campo, contribuiu com um gol e com uma assistência.

Ao todo, na atual temporada, Bidu soma 20 partidas (16 como titular), com três gols e três assistências.

Bidu, agora, terá cerca de 15 dias para convencer a comissão técnica de que merece a titularidade. O Corinthians só retorna aos gramados no dia 13 de julho (domingo), às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 10ª posição, com 16 pontos. O Massa Bruta é o 3º colocado, com 23 pontos.