Após classificação, Vini Jr. destaca ambição do Real no Mundial; Mbappé comemora retorno

Nesta terça, o Real Madrid superou a Juventus por 1 a 0 e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. Por meio das redes sociais, Vinícius Júnior destacou a ambição da equipe para a sequência do torneio. Já Mbappé, também atacante do clube espanhol, comemorou seu retorno após problema estomacal e agradeceu pelo apoio recebido.

"Queremos mais! Nos vemos em New York", publicou o brasileiro, que registra um gol e uma assistência na competição até o momento.

O astro chegou a passar brevemente por um hospital da Flórida na semana passada e, segundo a imprensa espanhola, perdeu peso, um impacto físico que pode ser significativo no calor dos Estados Unidos, que vem desgastando ao máximo os jogadores na Copa de Clubes.

No confronto de hoje, por exemplo, iniciou no banco de reservas e entrou em campo apenas aos 23 minutos do segundo tempo. Ele já tinha desfalcado o time merengue nos jogos contra Al-Hilal (1 a 1) e Pachuca (vitória por 3 a 1), ambos válidos pela primeira fase.