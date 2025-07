América-MG x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-20

Nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), o Santos visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da Coelho TV, canal oficial do América-MG no Youtube.

Como chegam as equipes?

Em oscilação no Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos, atualmente, ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos conquistados nas 15 primeiras rodadas. Ao todo, são 31 gols marcados e 24 sofridos - o que aponta para um ataque importante e convicente, mas uma defesa que deixa a desejar. A campanha atual do Peixe no torneio tem quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Na última rodada, o Alvinegro Praiano perdeu do Flamengo por 2 a 1, atuando no Rio de Janeiro (RJ). Felipe Teresa marcou dois gols para os cariocas e, contra, João Pedro Nascimento cravou para o Santos.

O América-MG, por sua vez, com 24 unidades conquistadas, é o sétimo colocado. A campanha do Coelho é marcada por, até o momento, seis vitórias, seis empates e apenas três revezes. São 17 bolas na rede contra 11 gols sofridos até aqui.

Pela 15ª rodada da competição, o América-MG perdeu de 4 a 1 para o Palmeiras, em partida disputada em São Paulo (SP).

Avançam às quartas de final do Brasileirão sub-20 os oito melhores classificados na fase de pontos corridos. Já os três times com as piores campanhas são rebaixados.