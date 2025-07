Palmeiras se antecipa e vê valorização pesada de joia no Mundial de Clubes

Após integrar "de surpresa" o elenco do Palmeiras para a temporada 2025, o meia-atacante Allan ganhou uma vaga entre os titulares contra o Botafogo e está bastante valorizado no mercado da bola.

O que aconteceu

Allan não estava na primeira lista de "promovidos" de Abel Ferreira, mas ganhou espaço e barrou Facundo Torres no Mundial. O Palmeiras desembolsou US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões) para ter o atacante uruguaio, que foi banco do Cria da Academia nas oitavas de final.

O camisa 40 já estava pedindo passagem na Copa do Mundo de Clubes e ganhou até um raro elogio de JP Sampaio. O coordenador da base alviverde já afirmou que não gosta de exaltar os jovens da base.

Tá evoluindo, parabéns! JP Sampaio, em postagem de Allan no Instagram

Allan atuou em todas as partidas do Palmeiras no Mundial e deu assistência para o gol de Paulinho contra o Inter Miami. Ele saiu do banco nos três jogos pela fase de grupos, foi titular contra o Botafogo e agora briga por uma vaga para o duelo contra o Chelsea, na sexta-feira, pelas quartas de final.

O jogador já chamava atenção, o Alviverde se preveniu e renovou contrato até 2029. O novo vínculo foi oficializado pouco antes do Mundial. Antes, Allan tinha contrato até 2027 e já com uma multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior.

O clube paulista sabe que o atacante deve receber sondagens ao final da competição continental. Allan tem 21 anos e 23 partidas pelo Palmeiras — seis delas como titular — além de dois gols e duas assistências.

Herói e 'máquina'

Allan, do Palmeiras, em jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Allan foi o responsável por colocar o Palmeiras no mata-mata do Paulistão. O primeiro gol do camisa 40 no ano assegurou a vitória contra o Mirassol e, de quebra, a vaga nas quartas de final do Estadual.

Abel Ferreira gosta da versatilidade do "miúdo": "É um jogador com características muito interessantes. Pode jogar como segundo volante, meia-atacante ou ponta, como jogou na equipe B. É um miúdo que se esforça e treina muito", afirmou.

O treinador deu um apelido um tanto curioso para o jovem: "máquina". O episódio aconteceu após vitória sobre o Vasco, em maio, pelo Brasileirão.