Alexandre Jesus, do Botafogo-SP, acusa jogador do Cuiabá de racismo durante duelo pela Série B

O Botafogo-SP venceu o Cuiabá, nesta segunda-feira, por 1 a 0, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. A partida ficou marcada por uma acusação de racismo feita por Alexandre Jesus contra Denilson.

O caso aconteceu na reta final da primeira etapa, quando Alexandre Jesus, atacante do Botafogo-SP, relatou ao árbitro Lucas Casagrande que foi chamado de "macaco" por Denilson, volante do Cuiabá. O protocolo antirracismo foi acionado na sequência.

Na súmula, o árbitro informou que a ofensa não foi ouvida por nenhum membro da comissão de arbitragem e nenhum boletim de ocorrência foi apresentado.

Depois do jogo, Denilson negou as acusações através das redes sociais.

"Venho aqui deixar claro que não xinguei ninguém durante o jogo. Sou negro, nordestino e filho de família simples. Repudio e não compactuo com qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Sou também um ativista contra o racismo. Enfim, sigo focado em ajudar minha equipe em busca dos nossos melhores objetivos! Sem mais", escreveu Denilson nos stories do Instagram.

Nota do Botafogo-SP

Na manhã desta terça-feira, o Botafogo-SP também se manifestou sobre o ocorrido e saiu em defesa de Alexandre Jesus. De acordo com a nota, o clube paulista está prestando todo o suporte necessário para o atleta.

"O Botafogo Futebol SA lamenta e repudia o ato de injúria racial ocorrido contra o atacante Alexandre Jesus na noite desta segunda. Durante o 1º tempo da partida do Tricolor diante do Cuiabá, o protocolo antirracismo estabelecido pela CBF teve que ser acionado. Em primeiro lugar, o Botafogo se solidariza com Alexandre Jesus e prestará todo o suporte necessário para o atleta. É inaceitável que, mesmo diante de todas as ações de conscientização realizadas, ainda acompanhemos tristes episódios dentro das quatro linhas. O futebol é um lugar de respeito e diversidade. Além disso, o Botafogo Futebol SA informa que seguirá firme em seu compromisso inegociável contra qualquer ato de racismo e discriminação dentro e fora de campo", escreveu o Botafogo-SP nas redes sociais.

NOTA OFICIAL O Botafogo Futebol SA lamenta e repudia o ato de injúria racial ocorrido contra o atacante Alexandre Jesus na noite desta segunda. Durante o 1º tempo da partida do Tricolor diante do Cuiabá, o protocolo antirracismo estabelecido pela CBF teve que ser acionado. pic.twitter.com/7fUZPJbbK7 ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) July 1, 2025

O Cuiabá ainda não se manifestou sobre a acusação. O atacante Alexandre Jesus também não fez nenhuma publicação a respeito do caso.

Dentro de campo, o Botafogo-SP venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Ronie Carrillo, e saiu da zona do rebaixamento da Série B. O clube paulista assumiu a 16ª posição, com 16 pontos. O Cuiabá fica na 7ª colocação, com 21 pontos conquistados.