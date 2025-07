Al-Hilal vence com 2 gols de Marcos Leonardo e elimina City da Copa do Mundo de Clubes

ORLANDO (Reuters) - O Al-Hilal, da Arábia Saudita, derrotou o Manchester City por 4 x 3 na prorrogação, em Orlando, na segunda-feira, e conseguiu uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de Clubes, garantindo uma vaga nas quartas de final contra o Fluminense.

Marcos Leonardo marcou o seu segundo gol da noite no segundo tempo da prorrogação, e a equipe de Simone Inzaghi venceu o clube da Premier League, que havia aberto o placar aos nove minutos do primeiro tempo com Bernardo Silva.

Os gols rápidos de Leonardo e Malcom em seis minutos imediatamente após o reinício do jogo colocaram o Al-Hilal na frente, antes de Erling Haaland empatar para o City aos 10 minutos da segunda etapa.

Quatro minutos depois do início da prorrogação, Kalidou Koulibaly cabeceou no canto de Ruben Neves para colocar o clube de Riad de volta à frente e, embora Phil Foden tenha empatado novamente para o City, Marcos Leonardo marcou um gol a sete minutos do fim para classificar o Al-Hilal.

(Reportagem de Michael Church)