Al-Hilal paga premiação milionária a jogadores após classificação às quartas do Mundial

Os jogadores do Al-Hilal garantiram mais do que a classificação às quartas de final do Mundial de Clubes com a vitória sobre o Manchester City por 4 a 3, na última segunda-feira.

Cada atleta da equipe saudita receberá 2 milhões de riais sauditas como prêmio pelo triunfo - cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual. A informação é do jornalista Ahmed Al-Qarni, do jornal Asharq Al-Awsat, da Arábia Saudita.

O valor total desembolsado pelo clube deve alcançar 64 milhões de riais (aproximadamente R$ 93 milhões), considerando os 26 jogadores do elenco e pelo menos seis membros da comissão técnica.

O anúncio foi feito ainda no vestiário do Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe se reuniu para celebrar a classificação ao lado do presidente do clube, Fahad bin Nafel.

Um vídeo publicado nas redes sociais do time saudita mostra a comemoração efusiva dos jogadores, que dançam e se abraçam enquanto agradecem ao presidente. Depois, o técnico Simone Inzaghi também se junta à festa.

Com a campanha no torneio, o Al-Hilal já acumulou cerca de US$ 34,15 milhões (aproximadamente R$ 187,4 milhões) em premiações.

O próximo compromisso da equipe saudita será contra o Fluminense, na sexta-feira, valendo uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes.