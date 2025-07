Al-Hilal tem folha de R$ 1 bilhão e só fica atrás de 4 europeus do Mundial

O Al-Hilal "chocou o mundo" ao eliminar o poderoso Manchester City no Mundial, mas o resultado não chega a ser uma zebra em parâmetros financeiros. Com a injeção de dinheiro dos últimos anos, o time saudita não economizou e montou um elenco cuja folha salarial é a quinta maior deste mundial, superando a maioria dos representantes europeus.

O que aconteceu

O Al-Hilal paga 176,9 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhão) de salário por ano aos seus jogadores, de acordo com dados da Capology, plataforma especializada em finanças. O zagueiro senegalês Koulibaly, autor do terceiro gol do time na vitória heroica, encabeça a lista do elenco, com vencimentos anuais brutos de R$ 222,8 milhões.

Tal valor só fica atrás de quatro gigantes europeus no Mundial, entre eles o próprio City. O Real Madrid é o líder, com folha de 279,2 milhões de euros (R$ 1,79 bilhão), seguido de perto pelo Bayern, de 274,5 milhões de euros (1,76 bilhão). A equipe de Guardiola é a terceira, pagando 224,7 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão) aos seus atletas, com o PSG em quarto, registrando 196,8 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão)

Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, abraça o atacante Marcos Leonardo enquanto o Pep Guardiola, técnico do Manchester City, deixa o gramado ao fundo Imagem: Marc Guelber/Sports Press Photo/Getty Images

A folha do time saudita supera a dos outros oito representantes da Uefa no torneio nos EUA. O Chelsea fica perto de tais cifras, com Atlético de Madri e Inter de Milão a certa distância, enquanto o restante passa longe.

O Al-Hilal torrou R$ 3 bilhões nos últimos dois anos, mas diminuiu o investimento nas janelas mais recentes. Abandonando a fase "gastão", o time agora mudou o perfil dos reforços e tenta equilibrar as contas já que "não imprime dinheiro", conforme dito por seu CEO.

Folha salarial do Al-Hilal e de europeus no Mundial