Al Hilal: ex-time de Neymar brilha com Menino da Vila e 1ª linha da Europa

O Al-Hilal que derrubou o Manchester City no Mundial tem um elenco estrelado com jogadores que vieram da primeira prateleira do futebol europeu, uma dupla brasileira artilheira e 'DNA' de Jorge Jesus, apesar de não contar mais com o técnico português.

Elenco 'europeu'

O Al-Hilal desembolsou cerca de 470 milhões de dólares (R$ 3 bilhões) em contratações nos últimos dois anos. O time abriu os cofres após a injeção de dinheiro da Arábia Saudita na liga nacional e não poupou esforços nem cifras para turbinar o elenco.

Neymar foi o principal astro do projeto, mas acabou sendo o único da "1ª linha da Europa" que não vingou no time. O brasileiro, que custou 90 milhões de dólares (R$ 570 milhões) há dois anos, é a exceção, já que todos os outros grandes investimentos seguem no clube.

Koulibaly, do Al-Hilal, comemora gol sobre o Manchester City, no Mundial Imagem: Lee Smith/Reuters

O Al-Hilal trouxe nomes como Koulibaly, Milinkovic-Savic, João Cancelo e Rúben Neves com todos eles ainda em alta no mercado europeu. O time saudita foi buscá-los em Chelsea, Lazio, Manchester City e Wolverhampton, respectivamente. Além disso, trouxe o goleiro Yassine Bono, destaque do semifinalista Marrocos na Copa do Qatar, e o centroavante Aleksandar Mitrovic, que viraram peças essenciais.

Três brasileiros estão brilhando na equipe: Marcos Leonardo, Malcolm e Renan Lodi. O primeiro, atacante ex-Santos, tem apenas 22 anos e foi o carrasco do City. Os três também deixaram o futebol europeu e abraçaram o projeto do Al-Hilal.

Apenas três titulares do time na classificação às quartas do Mundial foram jogadores sauditas. São eles: o zagueiro Moteb Al-Harbi, o meio-campista Mohamed Kanno (capitão da equipe) e o atacante Nasser Al-Dawsari, estrela da seleção nacional.

Ex-gastão após abrir os cofres

Marcos Leonardo comemora gol do Al-Hilal sobre o Manchester City em jogo do Mundial Imagem: Megan Briggs/Getty Images

O Al-Hilal ostenta a quinta maior folha salarial do Mundial, superando a maioria dos representantes europeus no torneio. O Al-Hilal paga 176,9 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhão) anualmente aos seus jogadores, de acordo com dados da plataforma especializada Capology. Fica atrás apenas de Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e PSG.

No entanto, o clube freou drasticamente o investimento nas janelas recentes. Abandonando a fase "gastão", o time mudou o perfil das contratações e tenta equilibrar as contas já que "não imprime dinheiro", conforme dito por seu CEO.

O principal reforço para o Mundial foi o técnico Inzaghi, vice-campeão da Champions. O italiano chegou para suceder Jorge Jesus, que deixou o comando em maio após ter dominado o futebol saudita nas últimas temporadas. O novo treinador estava no comando da Inter de Milão, que foi derrotada pelo PSG na final da Liga dos Campeões e caiu no Mundial para o Fluminense.

O Al-Hilal seguirá sonhando no Mundial e encara o Flu nas quartas. Quem avançar enfrenta o vencedor de Palmeiras x Chelsea por uma vaga na final.

Folha salarial do Al-Hilal e de europeus no Mundial

Real Madrid: 279,2 milhões de euros (R$ 1,79 bilhão) Bayern de Munique: 274,5 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) Manchester City: 224,7 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão) PSG: 196,8 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão) Al-Hilal: 176,9 milhões de euros (R$ 1,13 bilhão) Chelsea: 169,9 milhões de euros (1,09 bilhão) Atlético de Madri: 141,1 milhões de euros (906,1 milhões) Inter de Milão: 140 milhões de euros (R$ 899 milhões) Borussia Dortmund: 113,7 milhões de euros (R$ 730,2 milhões) Juventus: 109,6 milhões de euros (R$ 703,8 milhões) Benfica: 55,5 milhões de euros (R$ 356,4 milhões) Porto: 26,9 milhões de euros (R$ 172,7milhões) RB Salzburg: 22,4 milhões de euros (R$ 143,8 milhões)

