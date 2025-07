Abel Ferreira se isola no ranking de treinadores com mais jogos de campeonatos mundiais pelo Palmeiras

A vitória sobre o Botafogo que garantiu o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes foi ainda mais especial para o técnico Abel Ferreira. Neste compromisso, o treinador isolou-se no ranking de técnicos com mais jogos em campeonatos mundiais pelo clube, superando Ventura Cambon.

O jogo das oitavas de final do Mundial foi o oitavo de Abel Ferreira em torneio deste tipo. Enquanto isso, Cambon esteve no comando do Verdão em sete compromissos de torneio de cunho mundial. Todos foram na Copa Rio de 1951, quando o Verdão levantou a taça. Nesse torneio, foram quatro vitórias, uma derrota e dois empates.

Enquanto isso, Abel Ferreira esteve à frente do Palmeiras em três Mundiais (2020 e 2021), mas ainda não conquistou um título do torneio. Em 2020, foi o quarto colocado, com uma campanha com um empate e uma derrota. No ano seguinte, foi o vice-campeão, com uma vitória e outra derrota.

Na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, o Verdão tem, até o momento, duas vitórias e dois empates. O próximo compromisso é contra o Chelsea, pelas quartas de final. A bola rola na sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde outubro de 2020. Nesse período, ele conquistou dez títulos: três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O treinador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Contudo, como revelado pelo próprio treinador, esse vínculo caminha para ser renovado por mais dois anos. Assim, ele estenderia sua passagem até 2027, que marca o fim do mandato da presidente Leila Pereira.