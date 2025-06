UEFA adia decisão sobre a participação do Crystal Palace na Liga Europa

A UEFA adiou a decisão que permitirá ou não a participação do Crystal Palace na Liga Europa da próxima temporada. O clube, que conquistou a vaga após vencer o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, pode não disputar o torneio por causa de um "conflito de interesses".

Explica-se: a UEFA não permite a participação de clubes com os mesmos sócios em um mesmo torneio. Além de ser um do Crystal Palace, John Textor é um dos coproprietário do Lyon, da França, que está classificado para a Liga Europa. O empresário, no entanto, tem conversas avançadas para vender sua parte no clube inglês, o que acabaria com qualquer empecilho para o time não disputar a competição continental.

O Lyon caiu para a Segunda Divisão do Campeonato Francês por ter supostamente infringido regras financeiras, mas apelou da decisão. O clube costurou um acordo junto à Uefa que prevê sua exclusão da Liga Europa da próxima temporada, caso seu rebaixamento se confirme. Portanto, a entidade que regula o futebol europeu decidiu esperar o resultado do recurso antes de decidir sobre a participação do Crystal Palace no torneio

Em comunicado oficial, a UEFA explicou o motivo do adiamento da decisão.

"A primeira câmara do CFCB (órgão de controle financeiro dos clubes) decidiu adiar sua avaliação do caso de propriedade multiclube envolvendo o Olympique Lyonnais e o Crystal Palace. Este adiamento está relacionado ao cumprimento pelo Olympique Lyonnais do acordo de conciliação concluído com a primeira câmara do CFCB pela violação dos requisitos de sustentabilidade financeira", comunicou.