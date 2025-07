Transmissão ao vivo de Manchester City x Al-Hilal pelo Mundial: veja onde assistir

Manchester City e Al-Hilal medem forças na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Camping World, em Orlando, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O City avançou ao mata-mata na liderança do Grupo G, com nove pontos. Com 100% de aproveitamento, a equipe inglesa chega embalada após aplicar 5 a 2 na Juventus em sua última partida.

O Al-Hilal avançou como segundo colocado do Grupo H, com cinco pontos. A equipe saudita garantiu a vaga nas oitavas de final ao vencer o Pachuca por 2 a 0 na rodada decisiva.

Manchester City x Al-Hilal -- Mundial de Clubes