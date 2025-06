Transmissão ao vivo de João Fonseca x Jacob Fearnley em Wimbledon: veja onde assistir

João Fonseca enfrenta hoje (30) o inglês Jacob Fearnley, atual número 51 do mundo, pela primeira rodada do Grand Slam de Wimbledon. O jogo deve iniciar por volta das 10h30 (horário de Brasília).

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN 2 e pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca já cruzou o caminho de Fearnley em duas oportunidades, saindo vencedor em ambas: uma no Challenger de Camberra e outra em Indian Wells.

Esta será a estreia de Fonseca na chave principal de Wimbledon. No ano passado, ele estava fora do top 20 e acabou eliminado no qualificatório. Agora, como número 57 do ranking, o brasileiro garante vaga direta no Grand Slam inglês.

Quem passar deste confronto encara o vencedor do jogo entre o holandês Griekspoor e o norte-americano Brooksby. Cabeça de chave 31, Griekspoor entra como favorito contra Brooksby, que ocupa atualmente a 149ª colocação no ranking mundial.

João Fonseca x Jacob Fearnley -- 1ª rodada de Wimbledon