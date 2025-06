Torcedores do São Paulo avaliam primeiro semestre de Cédric como "bom"

Após um início discreto no São Paulo, Cédric Soares conseguiu dar a volta por cima e se tornou peça importante na lateral direita do Tricolor ao longo do primeiro semestre de 2025. O atleta português desembarcou no Brasil em janeiro, após quase um ano sem disputar uma partida oficial, e usaria as instalações do CT da Barra Funda apenas para recuperar a forma física. No entanto, acabou assinando um contrato curto de três meses e, posteriormente, convenceu a diretoria do Tricolor para renovar até dezembro de 2027.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, os torcedores do São Paulo classificaram o primeiro semestre de Cédric como "bom", com mais de 42% dos votos. Em segundo lugar, ficaram empatadas as opções regular e ruim, ambas com 21,21%.

Semestre de Cédric

O Campeonato Paulista foi a primeira vitrine para Cédric. Ainda sem ritmo de jogo, o jogador ficou fora dos relacionados em quatro rodadas consecutivas do Estadual. Aos poucos, porém, ganhou espaço, aproveitou a oscilação de Igor Vinícius e passou a ter sequência como titular na equipe comandada pelo ex-treinador do São Paulo, Luis Zubeldía.

Com boas atuações, o português conquistou a confiança da comissão técnica, o que resultou na renovação de seu contrato até o fim de 2027.

Ao todo, Cédric Soares soma 24 jogos no semestre, sendo titular em 16 deles e saindo do banco em outras oito oportunidades. Além da consistência defensiva, contribuiu também com uma assistência.

O Tricolor, que já retomou os treinamentos, voltará a campo no fim de semana de 12 e 13 de julho, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.