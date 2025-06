Thiago Silva revela pedido a Renato e lamenta calor: 'Você não tem saliva'

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, revelou ter feito um pedido tático ao técnico Renato Gaúcho no 2º tempo da vitória carioca sobre a Inter de Milão, em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial e disputado sob 33º C em Charlotte. O calor no palco do duelo, aliás, virou alvo de lamentação por parte do jogador.

Fizemos um ou dois treinos com essa formação [de três zagueiros]. Falei com o Renato na segunda parada técnica que eles estavam jogando muito dos lados, com um lateral segurando o Samuel Xavier. Vi e pedi para ele se poderíamos fazer 5-4-1, com o Arias na frente e puxar o Everaldo — que por mais que seja nosso nove, precisávamos defender. Conversamos e ajeitamos a situação. Ficou um pouco melhor, mas não deixamos de sofrer até o fim Thiago Silva, à CazéTV

Zagueiro lamenta calor

Ao Sportv, Thiago Silva também falou sobre as dificuldades externas da partida, como o calor de Charlotte. O jogo foi disputado sob uma temperatura de 33º C.