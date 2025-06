Textor renuncia ao comando do Lyon e focará sua atenção no Botafogo

O empresário norte-americano John Textor anunciou sua renúncia ao comando do Lyon, em crise e recorrendo de rebaixamento na França, para dar mais atenção ao Botafogo e a outras iniciativas do grupo Eagle Football Holdings Limited.

O que aconteceu

Textor abdicou de seus cargos de liderança no clube francês e nomeou novos dirigentes. Michael Gerlinger assumiu como CEO, enquanto Michele Kang é a nova presidente.

O empresário agora focará sua atenção no Botafogo e em outras atividades. O Darling Brussels, da Bélgica, também entra nas novas prioridades do mandatário, assim como as estratégias do grupo Eagle no Reino Unido, que possui o Crystal Palace e prevê a compra de um novo time.

A decisão foi tomada em meio à crise do rebaixamento administrativo do Lyon. O tradicional gigante francês teve descenso decretado por questões financeiras pelo órgão esportivo responsável no país, mas está recorrendo. A dívida do clube é de cerca de 175 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Texto se mantém como mandachuva das demais iniciativas do grupo Eagle. A mudança ocorre apenas na subsidiária francês e no comando do Lyon.

Estou realmente ansioso pela redução de minhas responsabilidades de gerenciamento do dia-a-dia na Europa, para que eu possa me concentrar em mercados onde temos total liberdade para administrar nossos clubes de futebol... para investir, inovar, crescer e competir. O Lyon está em ótimas mãos com Michele e vou me concentrar no Botafogo, no Daring Brussels e no nosso próximo clube na Inglaterra.

John Textor

"Estou extremamente orgulhoso dos sucessos esportivos globais do Eagle Football, com campeonatos históricos, vitórias em copas e eliminatórias em torneios no Brasil, França e Inglaterra, mas está claro que devemos fazer mudanças em nossa abordagem de gestão, se esperamos ser tão eficazes fora do campo, como somos dentro do campo", disse Textor, em comunicado.

"Cada um de nossos clubes e comunidades merece liderança, com uma forte presença local e perspicácia para superar os desafios esportivos e não esportivos que enfrentamos. É óbvio para todos que Michele é a escolha perfeita para liderar o Lyon, e estou emocionado por nossa comunidade por ela ter aceitado o trabalho", complementou.

Confira o comunicado

"A Eagle Football Holdings Limited confirmou hoje seu apoio às mudanças de liderança que ocorrerão em sua subsidiária Eagle Football Group (França) e Olympique Lyonnais.

John Textor, presidente e proprietário majoritário da Eagle Football Holdings, atuando na qualidade de diretor único e em nome do único acionista do Olympique Lyonnais, nomeou hoje Michael Gerlinger para o cargo de Diretor Geral (CEO) e Michele Kang para o cargo de Presidente e Presidente. O Sr. Textor renunciou a seus cargos de liderança no Olympique Lyonnais em favor da nomeação da Sra. Kang e do Sr. Gerlinger.

Michele Kang, que também é uma das principais acionistas da Eagle Football Holdings, atua no conselho do OL desde 2023, foi nomeada presidente e presidente. Ela terá um papel ativo no apoio à gestão executiva do OL, incluindo a liderança do processo de apelação do clube com o DNCG.

Michael Gerlinger, atualmente Diretor de Esportes da Eagle Football, foi nomeado Diretor Geral do Olympique Lyonnais. Uma figura amplamente respeitada na administração do futebol europeu, Michael traz mais de duas décadas de experiência em governança, assuntos regulatórios e operações esportivas.

O Sr. Textor permanece como presidente, CEO e proprietário majoritário da Eagle Football Holdings (Reino Unido), principal proprietário da SAF Botafogo (Brasil), Olympique Lyonnais (França), Crystal Palace FC (Inglaterra) e Daring Brussels (Bélgica). Em termos de responsabilidades do dia-a-dia, ele agora voltará a focar sua atenção nas estratégias de aquisição do SAF Botafogo, Daring Brussels e Eagle's Football no Reino Unido."