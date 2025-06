Spoiler? Carlos Prates 'vaza' próxima luta em conversa com Ian Garry no UFC 317; veja

Em abril, no UFC Kansas City, Carlos Prates e Ian Machado Garry protagonizaram uma batalha de 25 minutos na luta principal do evento. Em seguida, nos bastidores, os protagonistas do show esbanjaram 'fair play' e respeito em um encontro pós-luta. Tal cena se repetiu dois meses após o combate, mais precisamente no último sábado (28), na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), durante o card do UFC 317. Ao longo da breve e amistosa interação, entretanto, uma informação valiosa e de interesse dos fãs de MMA pode ter 'vazado'.

Ao se encontrarem na arena, Prates e Garry se cumprimentaram normalmente com um abraço. Após uma breve conversa, é possível ver o brasileiro se aproximando e revelando ao pé do ouvido do irlandês que seu próximo compromisso no Ultimate aparentemente já tem os detalhes definidos: contra Geoff Neal e no mês de agosto.

"Acho que eu vou lutar em agosto contra o Geoff Neal", disse o brasileiro representante da 'Fighting Nerds', em um vídeo publicado por Ian Garry em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

UFC 319?

Caso a informação de Prates proceda, o Ultimate está disposto a remarcar um combate que caiu recentemente. Afinal de contas, Carlos e Geoff Neal foram escalados originalmente para duelarem no UFC 314, em abril. A disputa, entretanto, acabou cancelada após o americano se lesionar durante a preparação. O desfecho, inclusive, abriu o caminho, à época, para a liga 'acelerar' o striker de Taubaté e colocá-lo em rota de colisão justamente com Ian Garry.

Agora, com um duelo contra Neal novamente no radar, resta saber qual seria a data escolhida pela empresa para alocar o combate. No mês de agosto, revelado por Prates, o UFC realizará, a princípio, quatro shows - sendo três 'Fight Night' e um numerado. Por se tratar de um confronto de interesse dos fãs, pode ser que Carlos vs Geoff seja um reforço para o card numerado da janela - o UFC 319, programado para o dia 16, em Chicago (EUA).

